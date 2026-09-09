 1980s ఫొటో ట్రెండ్‌లో హీరోయిన్లు అందరినీ చూస్తారా? ఇదిగో.. | 1980 photo prompt ChatGPT celebs who is joining trend | Sakshi
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1980s ఫొటో ట్రెండ్‌లో హీరోయిన్లు అందరినీ చూస్తారా? ఇదిగో..

Sep 9 2026 6:14 PM | Updated on Sep 9 2026 6:57 PM

1980 photo prompt ChatGPT celebs who is joining trend

సోషల్ మీడియాను ‘1980 ఫొటో’ ట్రెండ్‌ ఊపేస్తోంది. యూజర్లు ఏఐ (కృత్రిమ మేధస్సు) సాయంతో తమను తాము గత కాలానికి చెందిన రూపాల్లో మళ్లీ ఊహించుకుంటున్నారు. చాట్‌జీపీటీని ఉపయోగించి నెటిజన్లు తమ కొత్త సెల్ఫీలను 1980 దశాబ్దం నాటి నిజమైన ఫొటోలలా కనిపించే విధంగా మార్చుకుంటున్నారు. ఈ వైరల్ ట్రెండ్ ప్రముఖ రాజకీయ నాయకులు, సినీనటుల నుంచి సామాన్యుడి వరకు అందరి దృష్టినీ ఆకర్షిస్తోంది.

ఈ ట్రెండ్‌లో.. చాట్‌జీపీటీలో ఒక ఫొటోను అప్‌లోడ్ చేసి, అదే చిత్రాన్ని 80ల నాటి నిజమైన శైలిలో రూపొందించాలని కోరుతారు. దుస్తులు, జుట్టు తీరు, వెలుతురు, నేపథ్యం, ఫొటోగ్రఫీ శైలి వంటి అంశాలను యూజర్లు తమకు నచ్చిన విధంగా ఎంచుకోవచ్చు. 1980 దశాబ‍్దం నాటి ప్రముఖ సినిమాలు, బాలీవుడ్ చిత్రాలు, కుటుంబ ఆల్బమ్‌ల ఆధారంగా రూపొందించిన చిత్రాలు ఎక్కువగా పాపులర్‌ అవుతున్నాయి. 

పూర్తయిన చిత్రాల్లో సాధారణంగా ఒత్తుగా కనిపించే జుట్టు, రంగురంగుల చీరలు, ఆకర్షణీయమైన ఆభరణాలు, పాత తరహా స్టూడియో నేపథ్యాలు, పాత ఫొటోలను గుర్తుచేసే స్వల్ప ఫిల్మ్ గ్రెయిన్ కనిపిస్తాయి. ఫిల్మ్ గ్రెయిన్ అంటే పాత ఫిల్మ్ కెమెరాలతో తీసిన ఫొటోల్లో కనిపించే సూక్ష్మమైన గింజల్లాంటి మసక ఆకృతి.

కేంద్ర మంత్రి కూడా ఈ ట్రెండ్‌లోకి..


కేంద్ర మంత్రి పీయూష్ గోయల్ ఇన్‌స్టాగ్రామ్‌లో తన 1980ల నాటి శైలిలో రూపొందించిన కృత్రిమ మేధస్సు ఇమేజ్‌ను షేర్‌ చేయడంతో ఈ రెట్రో ఏఐ ట్రెండ్‌కు మరింత ఆదరణ లభించింది. ఆ చిత్రంలో గోయల్ చక్కగా కుట్టించిన సూట్, ఏవియేటర్ సన్‌గ్లాసెస్ ధరించి కనిపించారు. పాత ఫొటో ఆల్బమ్‌లను గుర్తుచేసేలా చిత్రానికి సెపియా ఛాయ, మసకబారిన పాత ఫొటో తరహా ఆకృతి ఇచ్చారు. ఈ ఇమేజ్‌ను షేర్‌ చేస్తూ “80ల ట్రెండ్‌ను ఆస్వాదిస్తున్నా” అని రాశారు.

సౌతిండియా నటీమణులను ఫ్యాన్స్‌ ఎలా రూపొందించారంటే?
ఈ వైరల్ ఏఐ ట్రెండ్ సినిమా అభిమానులకు పెద్ద పండుగగా మారింది. ‘ప్రాంప్ట్‌గ్యాలరీ.ఐజీ’ వంటి ప్రముఖ ఇన్‌స్టాగ్రామ్ పేజీలు ఈ ట్రెండ్‌ను ముందుకు తీసుకెళ్తున్నాయి. నెటిజన్లు వివరమైన చాట్‌జీపీటీ టెక్స్ట్ ప్రాంప్ట్‌లను ఉపయోగించి ప్రస్తుత సౌతిండియా గత కాలానికి చెందిన రూపాల్లోకి మార్చుతున్నారు. పాతకాలపు కళాశాల కథాంశాల్లో కనిపించే కల్పిత కథానాయికల శైలిని అందిస్తున్నారు. ఈ కింది  ఇన్‌స్టాపోస్టులో 17 మంది హీరోయిన్ల 80ల ఫొటోలు చూడొచ్చు. 

 

సమంత రూత్ ప్రభు
ఏఐతో రూపొందించిన పాతకాలపు రూపంలో హీరోయిన్‌ సమంత రూత్ ప్రభు ఆధునిక రెడ్ కార్పెట్ ఫ్యాషన్‌కు బదులుగా 1980ల నాటి కళాశాల విద్యార్థిని శైలిలో కనిపిస్తున్నారు. ఆమెకు సాధారణంగా కనిపించే చక్కటి రూపానికి బదులుగా ఒత్తుగా కనిపించే జుట్టు, ప్రత్యేకమైన పక్క పాపిడి, కొద్దిగా అస్తవ్యస్తంగా కనిపించే జుట్టు తీరు ఇచ్చారు. దీంతో ఆ చిత్రం నిజమైన పాతకాలపు ఫొటోలా కనిపిస్తోంది. చిన్న బొట్టు, మృదువైన పెదాలు, స్పష్టంగా కనిపించే కళ్లు, సహజంగా కనిపించే చర్మంతో దశాబ్దాల క్రితం వచ్చిన సినిమాలోని యువ కళాశాల విద్యార్థినిని తలపించేలా రూపొందించారు.

సాయి పల్లవి
సహజమైన తెరపై కనిపించే తీరుకు పేరున్న సాయి పల్లవి 1980ల నాటి అనలాగ్ రూపానికి సరిగ్గా సరిపోయేలా కనిపిస్తున్నారు. ఏఐ ప్రాంప్ట్‌లలో ఆమెను పాతకాలపు కళాశాల భవనాలు, సూర్యకాంతితో నిండిన వరండాలు, స్థానిక భాషలో సైన్‌బోర్డులు, సైకిళ్లతో ఉన్న వీధులు వంటి నేపథ్యాల్లో చూపిస్తున్నారు.

త్రిష 
త్రిష కృష్ణన్ ఏఐతో రూపొందించిన పాతకాలపు రూపం ఆ కాలానికి ప్రత్యేకమైన రెట్రో ఫ్యాషన్‌పై ఎక్కువగా దృష్టి పెడుతోంది. అభిమానులు ఆమెను నడుము పైభాగంలో బిగుతుగా ఉండే యాసిడ్-వాష్ జీన్స్, వెడల్పాటి బెల్టులు, లోపలికి మడిచిన షర్టులతో చూపించేలా ఏఐ చిత్రాలను రూపొందించారు. ఈ తుది రూపం 1980ల నాటి క్లాసిక్ ప్రేమకథా చిత్రంలో త్రిష హీరోయిన్‌గా ఎలా కనిపించి ఉండేవారో అభిమానులు ఊహించుకునేలా చేస్తోంది. ఈ హీరోయిన్ల ఇమేజ్‌లు అన్నీ ఫ్యాన్స్‌ చేసిన ఫొటోలు మాత్రమే.

చాట్‌జీపీటీతో 80ల ఫొటోను ఎలా రూపొందించాలి? 
చాట్‌జీపీటీను తెరిచి న్యూ చాట్‌ ప్రారంభించండి.
+ బటన్‌ను నొక్కి మంచి ఫొటోను అప్‌లోడ్ చేయండి.
మీకు కావాల్సిన 1980ల శైలిని వివరించండి. ఇందులో దుస్తులు, జుట్టు తీరు, నేపథ్యం, వెలుతురు వంటి వివరాలను పేర్కొనండి.
వ్యక్తిని గుర్తుపట్టగలిగే ముఖం, సహజమైన చర్మ రంగును అలాగే ఉంచాలని చాట్‌జీపీటీని కోరండి.
మొదటి చిత్రం సరిగ్గా కనిపించకపోతే ప్రాంప్ట్‌ను మార్చండి.
 

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