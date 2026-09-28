దర్శకుడు పూరి జగన్నాథ్, తమిళ హీరో విజయ్ సేతుపతి కాంబినేషన్లో తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘స్లమ్ డాగ్ 33 టెంపుల్ రోడ్’. ఈ సినిమాపై ప్రేక్షకుల్లో ఇప్పటికే ఆసక్తి నెలకొంది. తాజాగా చిత్రబృందం మరో ఆసక్తికరమైన అప్డేట్ను పంచుకుంది. సీనియర్ నటి జరీనా వహాబ్ ఈ సినిమాలో ‘జుబైదా’ అనే కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నట్లు మేకర్స్ వెల్లడించారు.
ఈ సందర్భంగా ‘జుబైదాగా జరీనా వహాబ్’ అంటూ ఆమె పాత్రకు సంబంధించిన గ్లింప్స్ను విడుదల చేశారు. అమ్మ ఉంది ఆకలి తీర్చడానికి.. బెగ్గింగ్ చేసుకోడానికి కాదు.. అనే డైలగ్ ఆలోచింపజేస్తోంది. దీంతో సినిమాలో ఆమె పాత్ర ఎలా ఉండబోతుందనే ఆసక్తి మొదలైంది.
‘స్లమ్ డాగ్ 33 టెంపుల్ రోడ్’లో విజయ్ సేతుపతికి జోడీగా సంయుక్త నటిస్తోంది. సీనియర్ నటి టబు కూడా కీలక పాత్రలో కనిపించనున్నారు. పూరి జగన్నాథ్ మార్క్ కథనం, విజయ్ సేతుపతి నటనతో పాటు ఇంతమంది ప్రముఖ నటీనటులు భాగం కావడంతో ఈ చిత్రంపై అంచనాలు పెరుగుతున్నాయి. హర్షవర్ధన్ రామేశ్వర్ ఈ సినిమాకు సంగీతం అందిస్తున్నారు.
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