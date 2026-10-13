 విడాకులు తీసుకున్న 'అగ్నిసాక్షి' సీరియల్ హీరోయిన్ | Telugu Serial Actres Aishwarya Pisse Divorce | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Aishwarya Pisse Divorce: రూమర్స్ నిజమే.. సీరియల్ హీరోయిన్ పోస్ట్

Oct 13 2026 9:26 PM | Updated on Oct 13 2026 9:30 PM

Telugu Serial Actres Aishwarya Pisse Divorce

తెలుగు సీరియల్స్ చేస్తూ గుర్తింపు తెచ్చుకున్న కన్నడ నటి ఐశ్వర్య పిస్సే షాకింగ్ పోస్ట్ పెట్టింది. తాను విడాకులు తీసుకున్న విషయాన్ని ‍ధ్రువీకరించింది. 'నా పేరు మీనాక్షి' సీరియల్‌తో తెలుగులోకి ఎంట్రీ ఇచ్చిన ఈమె.. 'అగ్నిసాక్షి'తో మంచి గుర్తింపు సొంతం చేసుకుంది. తర్వాత తెలుగు, తమిళ, కన్నడలో హీరోయిన్‌గా బిజీగా మారిపోయింది.

(ఇదీ చదవండి: 'రాజాసాబ్' సినిమా.. అలా చేయకుండా ఉండాల్సింది: నిర్మాత)

కెరీర్ పీక్స్ ఉన్న టైంలో అంటే 2019లో సీరియల్ హీరోయిన్ నవ్య స్వామి అన్నయ్య హరి వినయ్‌ని ఐశ్వర్య వివాహమాడింది. దాదాపు ఏడేళ్లపాటు కలిసున్న వీళ్లు గత ఏడాది కాలంగా విడిగా ఉంటున్నారు. ఈ క్రమంలోనే కొన్ని వార్తలు రాగా వాటిపై క్లారిటీ ఇచ్చిన ఐశ్వర్య.. సుధీర్ఘ పోస్ట్ పెట్టింది.

'మేం ఇద్దరం గత ఏడాదిన్నర కాలంగా విడివిడిగా నివసిస్తున్నాం. చాలాసార్లు ఆలోచించిన తర్వాతే పరస్పర అంగీకారంతో విడాకులు తీసుకోవాలనే నిర్ణయానికి వచ్చాం. ఇది మా ఇద్దరి వ్యక్తిగత నిర్ణయం. ఈ కష్టసమయంలో మా మనశ్శాంతి, వ్యక్తిగత గోప్యత గౌరవించాలని అభిమానులను, శ్రేయోభిలాషులను కోరుతున్నాను. దయచేసి మా నిర్ణయాన్ని అందరూ అర్థం చేసుకుని ఆమోదించాలని మనస్పూర్తిగా విజ్ఞప్తి చేస్తున్నాను'

'ఆధారాలు లేకుండా ఆరోపణలు చేయడం, సీరియల్ సన్నివేశాలను సందర్భం లేకుండా వాడుకోవడం లేదా నా వ్యక్తిగత పరిస్థితిని దుర్వినియోగం చేయడం చట్టపరంగా ఆమోదయోగ్యం కాదు. సోషల్ మీడియాలో నా ఫోటోలని పోస్ట్ చేసేవాళ్లు నా పరిస్థితిని అర్థం చేసుకుని ప్రవర్తించాలి. తప్పుడు వార్తలు వ్యాప్తి చేయొద్దు. సీరియల్ సన్నివేశాలకు నా వ్యక్తిగత జీవితానికి ఎలాంటి సంబంధం లేదు. నా వ్యక్తిగత ప్రైవసీ దెబ్బతీసేలా లేదా తప్పుడు ప్రచారం చేసే యూట్యూబ్ ఛానెళ్లు, డిజిటల్ మీడియా సంస్థలపై చట్టపరమైన చర్యలు తీసుకోవడానికి కూడా వెనుకాడబోను' అని ఐశ్వర్య క్లారిటీ ఇచ్చింది. 

(ఇదీ చదవండి: 'రణబాలి' సెన్సార్ రివ్యూ.. రన్ టైమ్ ఎంతంటే?)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

తిరుమల : హంస వాహనంపై సరస్వతీ అలంకారంలో శ్రీ మలయప్పస్వామి (ఫొటోలు)
photo 2

హైదరాబాద్ : భారత్ - వెస్టిండీస్ నాలుగో టీ20 ప్రెస్‌మీట్‌లో తిలక్ వర్మ (ఫొటోలు)
photo 3

విజయవాడ : ఇంద్రకీలాద్రిపై ఘనంగా దసరా ఉత్సవాలు (ఫొటోలు)
photo 4

విజయనగరం : సంబరంగా.. సిరిమాను తరలింపు (ఫొటోలు)
photo 5

శ్రీశైలంలో అంగరంగ వైభవంగా దసరా మహోత్సవాలు (ఫొటోలు)

Video

View all
Food Inspection By Officers In Vizag 1
Video_icon

AP: కుళ్లిన చికెన్... పాడైపోయిన వెజ్ మంచూరియా
Kuppam IAS Officer Faces Criminal Case for Alleged Misbehavior with Police 2
Video_icon

సొంత నియోజకవర్గ IAS ఆఫీసర్ పై క్రిమినల్ కేసు నమోదు
Icon Star Allu Arjun 23 Movie Latest Updates 3
Video_icon

Allu Arjun: AA23 అప్డేట్ వచ్చేసింది.. ఎప్పుడంటే.?
Sake Sailajanath Meet With Anantapur Collector 4
Video_icon

అనంతపురం జిల్లా కలెక్టర్ ను కలిసిన శైలజానాథ్.. ఎందుకంటే ?

Shreyas Iyer’s Emotional Promise to Crying Fan Girl Goes Viral 5
Video_icon

ఫ్యాన్ గర్ల్ కు అయ్యర్ సర్ ప్రైజ్ గిఫ్ట్
Advertisement
 