దీప్తి, నాని, ఆఫియా, నితిన్, మురళీకాంత్
‘‘అలియాస్ రుక్మిణి’లో నితిన్ చాలా ప్రత్యేకంగా చేశాడు. 21 ఏళ్ల నుంచి తనని చూస్తున్న నేనే ఈ సినిమాలో తనని, తన నటన చూసి సర్ప్రైజ్ అయ్యాను’’ అని హీరో, నిర్మాత నాని తెలిపారు. నితిన్ , ఆఫియా సయ్యద్ హీరో, హీరోయిన్ గా నటించిన చిత్రం ‘అలియాస్ రుక్మిణి’. మురళీకాంత్ దేవసోత్ దర్శకత్వంలో హీరో నాని సమర్పణలో దీప్తి గంటా నిర్మించిన ఈ మూవీ డిసెంబరు 4న రిలీజ్ కానుంది. ఈ చిత్రం ప్రీ రిలీజ్ ఈవెంట్లో నాని మాట్లాడుతూ– ‘‘ఒక సినిమా విడుదలకు ముందు ఉండే టెన్షన్ , వేరే ఆలోచనలు ఏవీ లేవు. ఈ సినిమాని మీ అందరితో కలిసి చూసేందుకు వేచి చూస్తున్నాను.
డిసెంబరు 3 నుంచే ప్రీమియర్స్ ఉంటాయి... అక్కడి నుంచే ఈ మూవీ సెలబ్రేషన్స్ స్టార్ట్ అవుతాయి. నేను కథ విన్నప్పుడు కంటే సినిమాని చాలా అద్భుతంగా తీశారు మురళీకాంత్. మా అక్క దీప్తి సినిమాకి సంబంధించిన అన్నింట్లోనూ స్ట్రాంగే’’ అన్నారు. నితిన్ మాట్లాడుతూ– ‘‘ఒక నటుడిగా రెండేళ్లుగా ఒత్తిడిలో ఉన్నాను. సరైన కథలు రావట్లేదు, సినిమా పడట్లేదు అని చాలా రోజులు నిద్రలేని రాత్రులు గడిపాను. ‘అలియాస్ రుక్మిణి’ షూటింగ్ ఆగస్టు 17న స్టార్ట్ అయింది. అప్పట్నుంచి ప్రశాంతంగా నిద్రతున్నా. ఎలా ఆలోచించాలో, ఎలాంటి చిత్రాలు చేయాలో ఈ సినిమా నాకు నేర్పింది.
మా శివగామి దీప్తిగారు. 2003లో ‘దిల్’ సినిమాకి రాజుగారు ఎలా ప్లానింగ్తో పని చేశారో దీప్తిగారిలో అదే ఉత్సాహం చూశాను. డిసెంబరు 4న మురళి పేరు బాగా వినిపిస్తుంది. నేను కష్టాల్లో ఉన్నప్పుడు ఒక దేవుడిలా నాని ఈ సినిమా కథని నా చేతిలో పెట్టాడు. ఈసారి హిట్ ఇస్తున్నా... బరాబర్ హిట్ ఇస్తున్నా’’ అని చెప్పారు. ‘దిల్’ రాజు మాట్లాడుతూ– ‘‘అలియాస్ రుక్మిణి’ ట్రైలర్ చూడగానే సినిమా సూపర్ హిట్ అని నాని, నితిన్ లకు మెసేజ్ చేశాను’’ అన్నారు. మురళీకాంత్ మాట్లాడుతూ– ‘‘ఈ మూవీ ఫైనల్ కాపీ చూసి, నానీగారు ‘బాగా తీశావ్’ అని అభినందించడం మరచిపోలేను’’ అని చెప్పారు.