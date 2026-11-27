ఒక చేతిలో స్టెతస్కోప్, మరో చేతిలో సినిమా స్క్రిప్ట్ పెట్టుకొని ఒకేసారి రెండింటినీ సమర్థంగా బ్యాలెన్స్ చేస్తూ దూసుకెళ్తోంది నటి శ్రీలీల! కేవలం తన నటనతోనే కాదు, చదువు, నాట్యం, ఫ్యాషన్ – ఇలా బహుముఖ ప్రతిభతో ఆకట్టుకుంటున్న ఆమె గురించిన మరెన్నో ఆసక్తికరమైన విశేషాలన్నీ ఆమె మాటల్లోనే!
అమెరికాలో పుట్టి... బెంగళూరులో పెరిగి!
నేను అమెరికాలోని డెట్రాయిట్లో పుట్టాను. కాని, మా అమ్మ డాక్టర్ స్వర్ణలత, గైనకాలజిస్ట్గా బెంగళూరులో స్థిరపడటంతో నా బాల్యమంతా అక్కడే గడిచింది. అమ్మను చూస్తూ పెరగడంతో చిన్నప్పటి నుంచే నేను డాక్టర్ కావాలనే కల కన్నాను. అదే సమయంలో కళల మీద, నాట్యం మీద ఆసక్తి పెరిగింది.
అనుకోకుండా అవకాశం!
నిజానికి సినిమాల్లోకి రావడం ముందుగా వేసుకున్న ప్రణాళిక కాదు. నా ఫొటోలు చూసి, 2017లో ‘చిత్రాంగద’లో బాలనటిగా అవకాశం వచ్చింది. ఆ తర్వాత 2019లో కన్నడ చిత్రం ‘కిస్’తో కథానాయికగా పరిచయమయ్యాను. అలా మొదలైన ప్రయాణం తెలుగులో ‘పెళ్లి సందడి’తో మరో అడుగు ముందుకేసి, ప్రేక్షకులకు మరింత చేరువయ్యాను.
కల నిజమైంది!
ముంబైలోని డీవై పాటిల్ మెడికల్ కాలేజీలో ఎంబీబీఎస్ చదివాను. ఒకవైపు షూటింగ్లు, మరోవైపు తరగతులు, పరీక్షలు– రెండింటినీ సమన్వయం చేసుకోవడం అంత సులభం కాదు. కొన్నిసార్లు సెట్లోని క్యారవాన్ లోనే పుస్తకాలు చదివేదాన్ని. చివరకు 2026లో వైద్య పట్టా అందుకోవడం నా కల నెరవేరిన క్షణం.
జిమ్ కంటే నాట్యమే మేలు!
ఫిట్నెస్ కోసం ప్రతిరోజూ భారీ బరువులు ఎత్తాల్సిందేనని నేను అనుకోను. నాట్యం, యోగా, పైలేట్స్, క్రీడలు– ఇలా శరీరానికి నచ్చే వ్యాయామాలు చేయడానికే ఇష్టపడతాను. ముఖ్యంగా నా డ్యాన్స్ నాకు ఆనందాన్నివ్వడమే కాదు, శరీరాన్ని చురుగ్గానూ ఉంచుతుంది.
ఫ్యాషన్ అంటే ఆత్మవిశ్వాసమే!
మేకప్, దుస్తులు అందాన్ని పెంచవచ్చు. కాని, మనలోని ఆత్మవిశ్వాసమే అసలైన అందం. అందుకే, ఫ్యాషన్ విషయంలో అందరూ అనుసరిస్తున్న ట్రెండ్నే ఫాలో అవ్వాలని అనుకోను. సింపుల్ లుక్కే ప్రాధాన్యం ఇస్తాను. అప్పుడప్పుడు చీరలోనూ, ఆధునిక దుస్తుల్లోనూ ప్రయోగాలు చేస్తుంటాను.
కొత్త సవాళ్లు!
ఒక భాషకే పరిమితం కాకుండా వివిధ పరిశ్రమల్లో పనిచేయాలని ఉంది. ఇప్పుడు తమిళం, కన్నడ, హిందీ సినిమాల్లోనూ చేస్తున్నాను. ప్రతి సినిమా ఓ కొత్త అనుభవం. ప్రతి పాత్రలోనూ నన్ను నేను కొత్తగా ఆవిష్కరించుకోవాలని అనుకుంటాను.
నాకు ముగ్గురు పిల్లలు!
ఇద్దరు చిన్నారులను దత్తత తీసుకున్న విషయం చాలామందికి తెలిసినప్పటికీ, వారి గురించి నేను ఎక్కువగా మాట్లాడలేదు. 2025లో నా అక్క కూతురు పుట్టినప్పుడు ఆమెతో దిగిన ఫొటోలను సోషల్ మీడియాలో పంచుకున్నాను. దాంతో మరో చిన్నారిని కూడా దత్తత తీసుకున్నానంటూ వార్తలు వచ్చాయి. అయితే ఆ పాప నా అక్క కూతురని తర్వాత స్పష్టం చేశాను. వ్యక్తిగత జీవితాన్ని ప్రపంచానికి దూరంగా ఉంచడానికే ఇష్టపడతాను.
మౌనమే సమాధానం!
నా వ్యక్తిగత జీవితం గురించి రకరకాల వార్తలు వినిపిస్తూనే ఉన్నాయి. ఓ బాలీవుడ్ నటుడు, క్రికెటర్తో కొన్ని కొన్ని లింకప్ వార్తలూ వచ్చాయి. నేను పెద్దగా పట్టించుకోను. కాని, మా అమ్మ మాత్రం, నాకు ఆ వార్తలకు ఎలాంటి సంబంధం లేదని స్పష్టం చేసింది. ఇలాంటి ఊహాగానాల కంటే నా పనే నాకు ముఖ్యం.