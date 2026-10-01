మొన్న సంపూ.. నేడు మహిళ నిర్మాత.. మళ్లీ ‍అవే బూతులు..!

ఇటీవల సంపూర్ణేశ్ బాబుతో ఇంటర్వ్యూతో వివాదానికి కారణమైన జర్నలిస్ట్.. మరోసారి వార్తల్లో నిలిచారు. ఓ మహిళ నిర్మాతతో మళ్లీ అసభ్యంగా మాట్లాడారు. మహిశ నిర్మాత చైతన్య రెడ్డిని ఇంటర్వ్యూ చేస్తూ అభ్యంతరకర పదాలు వాడారు. దీంతో మరోసారి ఆయనపై నెటిజన్స్ మండిపడుతున్నారు. ఇలాంటి వాళ్ల ఇంటర్వ్యూలను బ్యాన్ చేయాలని డిమాండ్ చేస్తున్నారు.
కాగా.. ఇటీవల ది ప్యారడైజ్ నటుడు సంపూర్ణేశ్ బాబును జర్నలిస్ట్ ఇంటర్వ్యూ చేశాడు. సినిమా బ్యాక్గ్రౌండ్ లేదు.. హీరో అయ్యేంత నీలో ఏముంది? అసలు సినిమాల్లోకి ఎందుకు వచ్చావు? ఎందుకు అంత దురద? ‘ది ప్యారడైజ్’లో అవకాశం రావడం నీ కెరీర్లో ఊహించని మలుపు. ఇలాంటి సినిమాల్లో నీకు ఎవరు అవకాశం ఇస్తారు?’ అంటూ ప్రశ్నించారు. దీనిపై పెద్దఎత్తున విమర్శలొచ్చాయి.
చీవాట్లు పడినా.. తీరు మార్చుకోని ఫిల్మ్ జర్నలిస్ట్ నాగేంద్ర కుమార్
ఇటీవల సంపూర్ణేష్ బాబుపై అనుచిత వ్యాఖ్యలు చేసి తీవ్ర విమర్శలు ఎదుర్కొన్న నాగేంద్ర
మర్యాద లేకుండా.. అవమానకర రీతిలో ప్రశ్నలు అడిగాడంటూ దుమ్మెత్తిపోసిన నెటిజన్లు
అయినా తీరు మార్చుకోకుండా.. మహిళా నిర్మాత చైతన్య… pic.twitter.com/KCUZxAldfd
— PulseNewsBreaking (@pulsenewsbreak) October 1, 2026