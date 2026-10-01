 ‘అశ్లీల సీన్స్‌.. ఇప్పుడైతే అలాంటి వాటిలో నటించను’ | Amala Paul Recalls Being Scared While Shooting Stereotyped Scenes For Aadai Movie | Sakshi
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‘అశ్లీల సన్నివేశాలు.. ఇప్పుడైతే అలాంటి పాత్రలు చేయను’

Oct 1 2026 10:35 AM | Updated on Oct 1 2026 10:42 AM

Amala Paul Recalls Being Scared While Shooting Stereotyped Scenes For Aadai Movie

హీరోయిన్‌ అమలాపాల్‌ కోసం ప్రత్యేకంగా చెప్పనక్కర్లేదు. ఆమెకంటూ ప్రత్యేకమైన గుర్తింపు తెచ్చుకుంది.  ఇలా తన ఇమేజ్‌తోనే తమిళ చిత్రం ‘ఆడై’ 2019లో విడుదలై మంచి విజయాన్ని సాధించింది. ఈ సినిమాని తెలుగులో ‘ఆమె’గా రిలీజ్‌ చేశారు.  అయితే ఆ సినిమాలో ఎవరూ చేయని పాత్రను చేశారు అమలాపాల్‌.  ఇందులోని ఓ కీలక సన్నివేశంలో నటించేందుకు చేసిన రిస్క్‌ కోసం తాజాగా వెల్లడించారు.

‘దర్శకుడు రత్నకుమార్‌ సినిమాలోని ఓ సన్నివేశాన్ని ఎలా తీస్తారో అని భయంవేసింది. కథ కాకుండా కేవలం ఆ బోల్డ్‌ అంశంపైనే దృష్టంతా పెడతారేమో అని భయం వేసింది. కానీ చిత్రం బృందం ఆలోచనా విధానాన్ని అర్థం చేసుకోవడానికి నాకు దాదాపు రెండు నెలల సమయం పట్టింది. ఈ సినిమాలో నటిస్తే నా పరిస్థితి ఏంటా అని ఆలోచించా. 

ఇలాంటి పాత్రలే చేయల్సి ఉంటుందేమోనని..
కెరీర్‌లో కూడా ఇలాంటి పాత్రలే చేయల్సి ఉంటుందేమోనని భయపడ్డాను. దర్శకుడి మీద నమ్మకంపై రిస్క్‌ తీసుకుని సరే చెప్పా. ఆ అశ్లీల సన్నివేశం చిత్రీకరణ టైంలో సెట్‌లో అతి తక్కువ మందితో షూటింగ్‌ చేశారు. అందువల్ల నాకు ఏలాంటి ఇబ్బంది కలగలేదు’ అని అమలాపాల్‌ గుర్తుచేసుకున్నారు. కాగా ఈ సినిమాలో కామిని అనే టీవీ జర్నలిస్ట్‌గా అమలాపాల్‌ నటించారు.

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