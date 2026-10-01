బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 10 రోజు రోజుకీ ఆసక్తికరంగా సాగుతోంది. బిగ్బాస్ ప్రేక్షకులకు అయితే టాస్కులు, గొడవలు, వ్యూహాలతో మంచి ఎంటర్టైన్మెంట్ అనే చెప్పాలి. అయితే నిన్న (సెప్టెంబరు 30న) ఎపిసోడ్లోనూ ఊహించని పరిణామాలు చోటుచేసుకున్నాయి. డ్యాగర్ల కోసం పోటీ, అమన్-త్రిగుణ్ మధ్య గొడవ, షాలిని-రోహిత్ వాగ్వాదంతో ఎపిసోడ్ మొత్తం హీటెక్కింది. మరి 24వ రోజు ఏం జరిగిందో తెలుసుకుందామా...
అమన్-త్రిగుణ్ మధ్య రచ్చ..
ఈ వారం పూర్తయ్యేసరికి రెండు కంటే ఎక్కువ డ్యాగర్లు ఉండేలా ప్రయత్నించాలని బిగ్బాస్ చెప్పాడు. ఆరో వారంలోకి వెళ్లేందుకు దక్కే ఇమ్యూనిటీకి ఈ డ్యాగర్లు కీలకమని స్పష్టం చేశాడు. దీంతో డ్యాగర్లను సొంతం చేసుకునేందుకు హౌస్మేట్స్ మధ్య పోటీ మొదలైంది. ఇందులో భాగంగా రెండు టీమ్లకు మొదట నిప్పుపై ఆధిపత్యం సాధించేందుకు ‘ఫైర్ వర్సెస్ లావా’ అనే టాస్క్ ఇచ్చాడు. ఈ టాస్క్లో రెండు టీమ్ల నుంచి నలుగురు చొప్పున పాల్గొన్నారు. రెడ్ టీమ్ నుంచి రోహిత్, అమన్, వంశీ, బ్లూ టీమ్ నుంచి దేబ్జానీ, ముకేశ్, త్రిగుణ్, సృష్టి బరిలోకి దిగారు.
తమ టీమ్ రంగుకు చెందిన డ్రమ్స్ను యాక్టివిటీ రూం నుంచి తీసుకొచ్చి గార్డెన్లోని డ్రమ్స్ ఏరియాలో పెట్టాలి. అయితే నేలకు కాలు తగలకుండా డ్రమ్స్పై నడుచుకుంటూ వెళ్లాలనే నిబంధన పెట్టారు. రెడ్ టీమ్కు మొదటి బజర్కే గేమ్ ప్రారంభించే అవకాశం లభించగా.. బ్లూ టీమ్ రెండో బజర్ తర్వాత ఆట మొదలు పెట్టింది. ఈ క్రమంలో అమన్, త్రిగుణ్ను టార్గెట్ చేయడంతో ఇద్దరి మధ్య తీవ్ర వాగ్వాదం జరిగింది. టాస్క్ కంటే వీరిద్దరి మధ్య జరిగిన గొడవే ఎక్కువగా హైలైట్ అయింది. దీంతో ఎపిసోడ్ యాక్షన్ సినిమా చేసే ఫీలింగ్ కలిగింది. చివరకు ఈ గేమ్లో భైరవ టీమ్ విజయం సాధించింది. దీంతో దేబ్జానీకి దక్కిన డ్యాగర్ను అమన్ సొంతం చేసుకున్నాడు.
షాలిని-రోహిత్ మధ్య గొడవ..
మరోవైపు కెప్టెన్ గదిలో ఉన్న డ్యాగర్లను తీసుకునేందుకు షాలిని ప్రయత్నించడంతో మరో వివాదం మొదలైంది. షాలిని అక్కడికి వెళ్లడాన్ని చూసిన రోహిత్ ఆమెను అడ్డుకునే ప్రయత్నం చేశాడు. తాను ఏమీ తీసుకోలేదని చెప్పడంతో రోహిత్ ఆమెకు మద్దతుగా మాట్లాడాడు. అయితే ఆ తర్వాత షాలిని రోహిత్ దగ్గర ఉన్న డ్యాగర్ను తీసుకుంటానని చెప్పడంతో ఇద్దరి మధ్య మాటామాటా పెరిగింది. ఈ విషయంలో రోహిత్ తనను ప్రశ్నించడంతో షాలిని కూడా ఘాటుగానే స్పందించింది. ‘భయపడి మా మీద అరుస్తున్నావ్’ అంటూ షాలిని అనడంతో రోహిత్ కూడా తీవ్రంగా స్పందించాడు.
కెప్టెన్ రూంలో డ్యాగర్లు ఉన్నాయని.. ఎవరు తీసుకోవాలనుకుంటే వారు తీసుకోవచ్చని అన్నాడు. ఈ వ్యవహారంలో తనకు మద్దతు ఇచ్చినందుకు రోహిత్ తర్వాత రాంప్రసాద్కు సారీ చెప్పాడు. ‘వాళ్లకు సపోర్ట్ చేయడం నాదే తప్పు. మీ వల్ల అందరి ముందు నేను పిచ్చోడిని అయిపోయా’ అంటూ తన అసహనాన్ని వ్యక్తం చేశాడు. అయితే షాలిని మాత్రం తగ్గలేదు. ‘నా గేమ్ నేను ఆడుకుంటా.. నాకు ఎవరి సపోర్ట్, దయాదాక్షిణ్యాలు అవసరం లేదు’ అంటూ రోహిత్కు తేల్చి చెప్పింది.
వంశీ-చరణ్ కూడా..
ఇక ఈ గొడవలో వంశీ కూడా జోక్యం చేసుకున్నాడు. తమ విషయంలో ఏమైనా ఉంటే తమతోనే మాట్లాడాలని, తమ కోసం రోహిత్, అపూర్వలను అనడం ఎందుకని షాలిని ప్రశ్నించింది. దీంతో పరిస్థితి మరింత వేడెక్కింది. మరోవైపు వంశీ, చరణ్ మధ్య కూడా ఎవరు ఎలాంటి గేమ్ ఆడారనే విషయంపై వాగ్వాదం జరిగింది. ఇలా డ్యాగర్ల కోసం మొదలైన ఆట.. ఒకరి తర్వాత ఒకరిని గొడవల్లోకి లాగింది. మొత్తంగా 24వ రోజు ఎపిసోడ్లో టాస్కుల కంటే గొడవలే ఎక్కువగా కనిపించడంతో బిగ్బాస్ హౌస్ హీటెక్కింది.
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