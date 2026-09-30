 పెళ్లంటే నో అంటున్న హీరోయిన్లు.. కారణం ఇదే! | Film Actresses saying no to marriage in South | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

పెళ్లంటే నో అంటున్న హీరోయిన్లు.. కారణం ఇదే!

Sep 30 2026 11:45 PM | Updated on Sep 30 2026 11:55 PM

Film Actresses saying no to marriage in South

సౌత్‌ సినిమా ఇండస్ట్రీలో కొందరు హీరోయిన్లు ఇప్పటికే పెళ్లి చేసుకుని వ్యక్తిగత జీవితంతో పాటు సినిమా కెరీర్‌ను కొనసాగిస్తున్నారు. కానీ మరికొందరు మాత్రం పెళ్లికి దూరంగా ఉండేందుకు ఆసక్తి చూపిస్తున్నారు. తాజాగా నటి అంజలి చేసిన వ్యాఖ్యలు ఈ అంశాన్ని మరోసారి చర్చలోకి తీసుకొచ్చాయి.

తన స్నేహితులు, సన్నిహితులు, కుటుంబ సబ్యుల ఆనందం కోసం తాను పెళ్లి చేసుకోవాల్సిన అవసరం ఏముందని అంజలి సూటిగా ప్రశ్నించింది. పెళ్లి తర్వాత అందరూ వెళ్లిపోతారు. కానీ చివరకు తాను మాత్రం ఒంటరిగా మిగిలిపోతానని సరదాగా వ్యాఖ్యానించింది. అంజలి ఇంట్లో కూడా తన పెళ్లి ప్రస్తావన తీసుకురావడం లేదని చెప్పింది.

ఇక ఇదే తరహాలో కమల్‌ హాసన్ తనయ శ్రుతిహాసన్ కూడా తనకు పిల్లలంటే ఇష్టమే కానీ పెళ్లిపై మాత్రం ఆసక్తి లేదని గతంలోనే స్పష్టం చేసింది. అసలు పెళ్లి లేకుండానే జీవిత భాగస్వామితో కలిసి జీవించవచ్చని ఆమె అభిప్రాయపడింది.

తమిళ నటి లక్ష్మీ మీనన్ కూడా పెళ్లి చేసుకునే ఉద్దేశం లేదని చెప్పింది. పెళ్లి మాత్రమే సంతృప్తికరమైన జీవితానికి మార్గం కాదని పేర్కొంది. కొంతకాలం క్రితమే తనకు దీనిపై పూర్తి అవగాహన వచ్చిందని.. ఈ విషయంలో భవిష్యత్తులో కూడా మార్పు ఉండదని పేర్కొంది.

మరోవైపు అనుష్క, త్రిష, నిత్యామీనన్ వంటి హీరోయిన్లు కూడా ప్రస్తుతం పెళ్లికి దూరంగానే ఉన్నారు. నిత్యామీనన్ అయితే ఒంటరి జీవితమే తనకు సంతోషంగా ఉందని ఇప్పటికే చెప్పింది. మొత్తంగా, పెళ్లి విషయంలో తమకు నచ్చిన నిర్ణయమే తీసుకుంటూ కెరీర్‌పై దృష్టి పెడుతున్నారు ఈ హీరోయిన్లు.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

భారత్‌ వర్సెస్‌ విండీస్‌ మ్యాచ్ హైలైట్స్ ఫోటోలు!
photo 2

హైదరాబాద్ ధూల్ పేట్ లో దుర్గమ్మ విగ్రహాలు (ఫొటోలు)
photo 3

డ్యాన్స్ అకాడమీలో మెరిసిన హీరోయిన్స్ నివేదా, ఈషా రెబ్బా.. ఫోటోలు
photo 4

'డోంట్ ‍ట్రబుల్ ద ట్రబుల్'తో రాబోతున్న ఈ పాప ఎవరో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 5

నటుడు ప్రియదర్శిని అభినందించిన మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు (ఫొటోలు)

Video

View all
Big Question Intro On YS Viveka Case 1
Video_icon

వివేకా హత్య కేసులో ముసుగు తీసిన పచ్చ గొడ్డలి
YS Jagan Tribute To Army Soilder Kishan 2
Video_icon

ఆర్మీ జవాన్ కిషన్ మృతిపై YS జగన్ దిగ్భ్రాంతి
Indian Captain On Flydubai Prevented Flight Accident 3
Video_icon

ప్రాణాలకు తెగించి అడ్డుకున్న ఇండియన్ పైలట్.. 180 మంది సేఫ్
Sensational Details In Flydubai Flight Emergency landing ​ 4
Video_icon

9/11 తరహాలో కుట్ర జరిగిందా..? ఫ్లై దుబాయ్ ఎమర్జెన్సీ లాండింగ్ లో సంచలన విషయాలు
Rachamallu Warning to Narreddy Rajasekhar Reddy Over YS Viveka Case 5
Video_icon

ఇదంతా నువ్వే చేయిస్తున్నావ్ అని నాకు తెలుసు.. వివేకా అల్లుడా నీకే చెప్తున్నా
Advertisement
 