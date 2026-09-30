 బ్రిటీషర్లు రైల్వే ఎందుకు నిర్మించారంటే?..రణబాలి మరో డాక్యుమెంటరీ | Vijay Deverakonda Ranabaali Movie Truth 2 The History We Forgot out now | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Ranabaali Movie: 'మనం మరిచిన చరిత్ర'.. రణబాలి మరో వీడియో రిలీజ్

Sep 30 2026 6:45 PM | Updated on Sep 30 2026 6:45 PM

Vijay Deverakonda Ranabaali Movie Truth 2 The History We Forgot out now

విజయ్ దేవరకొండ, రష్మిక జంటగా వస్తోన్న పీరియాడికల్ మూవీ రణబాలి. ఈ చిత్రాని బ్రిటీష్ కాలం నాటి పరిస్థితుల ఆధారంగా తెరకెక్కిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి రాహుల్ సాంకృత్యాన్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్‌ పూర్తయిన ఈ సినిమా దసరా కానుకగా థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది. దీంతో మూవీ టీమ్ ప్రమోషన్స్‌తో ఫుల్ బిజీగా ఉంది.

ఈ నేపథ్యంలోనే డాక్యుమెంటరీ రూపంలో ఈ మూవీ విశేషాలను ఆడియన్స్‌తో పంచుకుంటున్నారు. ఇప్పటికే ది ఫెమిన్‌ వుయ్‌ ఫర్గాట్‌ అనే పార్ట్‌ రిలీజ్ చేశారు. తాజాగా ట్రూత్‌ 2: ది హిస్టరీ వుయ్‌ ఫర్గాట్‌ విడుదల చేశారు. ఇందులో బ్రిటీష్ పాలనలో ఇండియన్ రైల్వేల గురించి వివరించారు. బ్రిటిషర్లు భారత్‌లో రైల్వే వ్యవస్థను నిర్మించడం వెనుక ఉన్న అసలు ఉద్దేశాన్ని ఇందులో చూపించారు. ఈ డాక్యుమెంటరీని పూర్తిగా రాయలసీమ ప్రాంతంలోనే చిత్రీకరించారు. ఈ సినిమా కూడా రాయలసీమ బ్యాక్‌డ్రాప్‌లోనే తెరకెక్కించారు. 
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

డ్యాన్స్ అకాడమీలో మెరిసిన హీరోయిన్స్ నివేదా, ఈషా రెబ్బా.. ఫోటోలు
photo 2

'డోంట్ ‍ట్రబుల్ ద ట్రబుల్'తో రాబోతున్న ఈ పాప ఎవరో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 3

నటుడు ప్రియదర్శిని అభినందించిన మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు (ఫొటోలు)
photo 4

నల్లటి చీరలో 'తత్వం' సినిమా హీరోయిన్ దశ్విక... ఈమె గురించి తెలుసా?
photo 5

చెమట చిందిస్తూ.. కండలు చూపిస్తూ తిలక్‌ వర్మ (ఫొటోలు)

Video

View all
Sensational Details In Flydubai Flight Emergency landing ​ 1
Video_icon

9/11 తరహాలో కుట్ర జరిగిందా..? ఫ్లై దుబాయ్ ఎమర్జెన్సీ లాండింగ్ లో సంచలన విషయాలు
Rachamallu Warning to Narreddy Rajasekhar Reddy Over YS Viveka Case 2
Video_icon

ఇదంతా నువ్వే చేయిస్తున్నావ్ అని నాకు తెలుసు.. వివేకా అల్లుడా నీకే చెప్తున్నా
Jani Master Wife Sumalatha to Stop Executive Committee Meeting 3
Video_icon

ఫిలిం ఛాంబర్ లో సుమలత రచ్చ రచ్చ
Lankapalli Farmers Meet YS Jagan At Tadepalli 4
Video_icon

వైఎస్ జగన్ ను కలిసిన లంకపల్లి రైతులు
Sumalatha Strong Comments on Film Federation President Anil 5
Video_icon

జానీ మాస్టర్ ఏం తప్పు చేశాడు? చెప్పు తీసుకుని తరిమి తరిమి కొడతాం...
Advertisement
 