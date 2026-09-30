 ఓటీటీలో కాజల్ అగర్వాల్‌ కోర్ట్ థ్రిల్లర్‌.. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్ | Kajal Aggarwal Latest Movie The India story Also Streaming In Telugu | Sakshi
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Kajal Aggarwal: ఓటీటీలో కాజల్ అగర్వాల్‌ కోర్ట్ థ్రిల్లర్‌.. తెలుగులోనూ స్ట్రీమింగ్

Sep 30 2026 6:24 PM | Updated on Sep 30 2026 6:24 PM

Kajal Aggarwal Latest Movie The India story Also Streaming In Telugu

కాజల్ అగర్వాల్ లీడ్‌ రోల్లో వచ్చిన మేసేజ్ ఓరియంటేడ్‌ మూవీ  ద ఇండియా స్టోరీ. ఈ చిత్రంలో శ్రేయాస్‌ తల్పాడే కీలకపాత్ర పోషించారు. కల్తీ కాన్సెప్ట్‌తో ఈ మూవీ ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చారు. చేతన్‌ డీకే దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం జూలై 24న థియేటర్లలో విడుదలైంది. అయితే బాక్సాఫీస్ ఆడియన్స్‌ను ఆకట్టుకోవడంలో విఫలమైంది.

ఈ మూవీ సెప్టెంబర్ 18న ఓటీటీకి వచ్చేసింది. జియో హాట్‌స్టార్ వేదికగా హిందీలో మాత్రమే అందుబాటులోకి వచ్చింది. ప్రస్తుతం తెలుగు, తమిళం భాషల్లోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఈ రోజు నుంచే తెలుగు వర్షన్ కూడా ఓటీటీలో అలరిస్తోంది.

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ది ఇండియా స్టోరీ కథేంటంటే..

దేశ సరిహద్దుల్లో సైనికుడిగా పనిచేసిన ఓ వ్యక్తి ఏడేళ్ల కూతురు క్యాన్సర్‌తో చనిపోతుంది. అయితే తన కుమార్తెని అన్యాయంగా చంపేశారని చెప్పి సదరు తండ్రి.. న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయిస్తాడు. ఓ లాయర్‌తో కలిసి క్రిమి సంహారకాలు తయారు చేసే కంపెనీలు, కల్తీ చేసే సంస్థలపై పోరాటానికి దిగుతాడు. ఈ ప్రయాణంలో ఎలాంటి సవాళ్లు ఎదుర్కొన్నాడు? ఓ మహిళా లాయర్‌తో కలిసి ఏం చేశాడు? రైతులు వీళ్లిద్దరిపై ఎందుకు తిరగబడ్డారు? అనేదే స్టోరీ.

 

 

 

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