కాజల్ అగర్వాల్ లీడ్ రోల్లో వచ్చిన మేసేజ్ ఓరియంటేడ్ మూవీ ద ఇండియా స్టోరీ. ఈ చిత్రంలో శ్రేయాస్ తల్పాడే కీలకపాత్ర పోషించారు. కల్తీ కాన్సెప్ట్తో ఈ మూవీ ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చారు. చేతన్ డీకే దర్శకత్వం వహించిన ఈ చిత్రం జూలై 24న థియేటర్లలో విడుదలైంది. అయితే బాక్సాఫీస్ ఆడియన్స్ను ఆకట్టుకోవడంలో విఫలమైంది.
ఈ మూవీ సెప్టెంబర్ 18న ఓటీటీకి వచ్చేసింది. జియో హాట్స్టార్ వేదికగా హిందీలో మాత్రమే అందుబాటులోకి వచ్చింది. ప్రస్తుతం తెలుగు, తమిళం భాషల్లోనూ స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. ఈ రోజు నుంచే తెలుగు వర్షన్ కూడా ఓటీటీలో అలరిస్తోంది.
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ది ఇండియా స్టోరీ కథేంటంటే..
దేశ సరిహద్దుల్లో సైనికుడిగా పనిచేసిన ఓ వ్యక్తి ఏడేళ్ల కూతురు క్యాన్సర్తో చనిపోతుంది. అయితే తన కుమార్తెని అన్యాయంగా చంపేశారని చెప్పి సదరు తండ్రి.. న్యాయస్థానాన్ని ఆశ్రయిస్తాడు. ఓ లాయర్తో కలిసి క్రిమి సంహారకాలు తయారు చేసే కంపెనీలు, కల్తీ చేసే సంస్థలపై పోరాటానికి దిగుతాడు. ఈ ప్రయాణంలో ఎలాంటి సవాళ్లు ఎదుర్కొన్నాడు? ఓ మహిళా లాయర్తో కలిసి ఏం చేశాడు? రైతులు వీళ్లిద్దరిపై ఎందుకు తిరగబడ్డారు? అనేదే స్టోరీ.
📢 Streaming Alert ▶️ #TheIndiaStory (Hindi)
Now streaming on JioHotstar in Tamil & Telugu also🍿 #OTT_Trackers https://t.co/wpwADa1HCW pic.twitter.com/ojAQUA6O2Q
— OTT Trackers (@OTT_Trackers) September 30, 2026