 రెండు దశాబ్దాల సెలబ్రిటీ టాక్‌ షోకు ఎండ్‌ కార్డ్.. హోస్ట్‌ ఎమోషనల్ | karan Johar announces Koffee With Karan Last season with emotional video | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Koffee With Karan: బిగ్ సెలబ్రిటీ టాక్‌ షోకు ఎండ్‌ కార్డ్.. కరణ్ జోహార్ ఎమోషనల్

Sep 30 2026 3:56 PM | Updated on Sep 30 2026 4:06 PM

karan Johar announces Koffee With Karan Last season with emotional video

బాలీవుడ్ నిర్మాత కరణ్ జోహార్‌ తన 22 ఏళ్ల టాక్‌ షోకు గుడ్ బై చెప్పనున్నారు. దాదాపు రెండు దశాబ్దాలక పైగా సాగి ఈ టాక్‌ షోకు కరణ్ హోస్ట్‌గా వ్యవహరిస్తున్నారు. ఈ పాపులర్ సెలబ్రిటీ టాక్ షోలో ఎన్నో కాంట్రవర్సీలు, ఆసక్తికరమైన కామెంట్లు, వైరల్ మూమెంట్లకు కేరాఫ్ అడ్రస్‌గా నిలిచింది. అయితే, ఇప్పుడు ఈ షో ప్రయాణానికి ముగింపు పలకనున్నట్లు  కరణ్ జోహార్ తాజాగా ప్రకటించారు. ఈ మేరకు ఆయన ఎమోషనల్ వీడియోను పంచుకున్నారు. ఈ టాక్‌ షోతో తనకున్న అనుబంధాన్ని గుర్తుచేసుకున్నారు.

కరణ్‌ వీడియోలో మాట్లాడుతూ..'2004లో నేను సెలబ్రిటీల టాక్‌ షో ప్రారంభించాలని మా నాన్నతో చెప్పా. అప్పుడాయన చాలా కంగారు పడ్డారు. ఇలా చేస్తే నీకు డబ్బులు ఎక్కడనుంచి వస్తాయన్నారు. అదే నెలలో ఆయన కన్నుమూశారు. ఆయనతో చివరిసారిగా చర్చించిన ప్రాజెక్ట్‌ ఇదే. కొన్ని ప్రయాణాలను మనం ముగించాలని అనుకోం. కానీ, వాటికి కూడా ఎండ్‌కార్డు వేసే సమయం వస్తుంది. కాఫీ విత్‌ కరణ్‌ నా జీవితంలో ఎంతో ముఖ్యం. నాకు ఎన్నో జ్ఞాపకాలను ఇచ్చింది. ఈ టాక్‌షోపై వివాదాలు వచ్చినప్పటికీ.. ఆదరణ మాత్రం ఎప్పుడూ తగ్గలేదు. నేను బయట కనిపించినప్పుడు నా సినిమాల అప్‌డేట్‌ల కంటే.. ఈ టాక్‌ షో తర్వాతి సీజన్‌ ఎప్పుడనే అందరూ అడుగుతారు. అలాంటి ఈ గొప్ప షోను ఇక ముగిస్తున్నా' అంటూ ఎమోషనల్ అ‍య్యారు. ఈ షో చివరి సీజన్‌ అక్టోబర్‌ 14 నుంచి జియో హాట్‌స్టార్‌లో స్ట్రీమింగ్ కానుందని వెల్లడించారు.  ఇప్పటిదాకా ఈ షోలో 8 సీజన్‌లు, 161 ఎపిసోడ్‌లు సక్సెస్‌ఫుల్‌గా పూర్తైనట్లు కరణ్‌ వెల్లడించారు. 
 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

'డోంట్ ‍ట్రబుల్ ద ట్రబుల్'తో రాబోతున్న ఈ పాప ఎవరో తెలుసా? (ఫొటోలు)
photo 2

నటుడు ప్రియదర్శిని అభినందించిన మాజీ మంత్రి హరీశ్ రావు (ఫొటోలు)
photo 3

నల్లటి చీరలో 'తత్వం' సినిమా హీరోయిన్ దశ్విక... ఈమె గురించి తెలుసా?
photo 4

చెమట చిందిస్తూ.. కండలు చూపిస్తూ తిలక్‌ వర్మ (ఫొటోలు)
photo 5

'డిసి' ఫేమ్ వామికా గబ్బి బర్త్ డే సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)

Video

View all
Sonia Gandhi Vs Digvijaya Singh at the Congress Working Committee meeting 1
Video_icon

కాంగ్రెస్ వర్కింగ్ కమిటీ భేటీలో సోనియా గాంధీ VS దిగ్విజయ్ సింగ్
AP CJP Leader Sensational Comments On CEC Gyanesh Kumar Resign 2
Video_icon

AP CJP జ్ఞానేష్ కుమార్ రాజీనామాపై ఏపీ CJP సంచలన వ్యాఖ్యలు
BIGG BOSS 10 Telugu Day 23 Review 3
Video_icon

టీమ్ కోసం నిలబడ్డ రోహిత్ అపూర్వ ఆట అదుర్స్
Russian Nuclear-capable Tu-95MS Strategic Bomber Crashed During a Routine Training 4
Video_icon

కుప్పకూలిన రష్యా బాంబర్
Thailand Floods 2026 Bangkok Underwater 5
Video_icon

టూరిస్టులకు బిగ్ అలర్ట్.. Thailandలో ప్రకృతి విలయం..
Advertisement
 