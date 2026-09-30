సాధారణంగా ఆడపిల్లలు, మహిళలు తమ వయసు దాచుకునే ప్రయత్నం చేస్తారు. ఎన్ని ఏళ్లు అనేది అస్సలు చెప్పుకోరు. వేరే ఎవరు అడిగినా చెప్పేందుకు పెద్దగా ఇష్టపడరు. సెలబ్రిటీలు అయితే ఎప్పుడూ యంగ్గా కనిపించాలని తెగ తాపత్రయపడుతుంటారు. కానీ తెలుగు సీరియల్ నటి మాత్రం నిర్భయంగా తన వయసుని బయటపెట్టింది. ఇది కోల్పోయేది కాదు సంపాదించుకునేది అని ఆసక్తికర స్టేట్మెంట్ ఇచ్చింది.
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గతంలో 'పద్మవ్యూహం', 'మేఘసందేశం', 'మనసు మమత' తదితర సీరియళ్లలో నటించిన అస్మిత.. మొత్తంగా 15కి పైగా చేసింది. 2019లో కొరియోగ్రాఫర్ సుధీర్ని పెళ్లి చేసుకున్న ఈమె.. తర్వాత ఏడాది అంటే 2020 మేలో నటనకు వీడ్కోలు చెప్పేసింది. ప్రస్తుతం సోషల్ మీడియా, యూట్యూబ్ ఛానెల్తో అభిమానులకు టచ్లో ఉంటోంది. అయితే తన వయసు 46 ఏళ్లు అని చెప్పి నెటిజన్లకు షాకిచ్చింది. ఈ మేరకు ఇన్ స్టాలో ఓ పోస్ట్ పెట్టింది.
'ఈ రోజు నేను నన్ను నేను సెలబ్రేట్ చేసుకుంటున్నాను. చాలా ఏళ్లుగా నా వయసెంతో ఎప్పుడూ చెప్పలేదు. వయసు పెరగడం దాచుకోవాల్సిన విషయం అని మనల్ని నమ్మించేలా చేశారు. కానీ ఈ రోజు నేను 46 ఏళ్ల వయసులో ఉన్నాను. నా జీవితంలో నేను గడిపిన, ఎదుర్కొని నిలబడిన ప్రతి ఏడాది గురించి గర్వపడుతున్నా. నన్ను తీర్చిదిద్దిన అనుభవాలు, నాకు పాఠాలు నేర్పిన తప్పులు, నేను అందించిన, అందుకున్న ప్రేమ, అన్నింటికంటే ముఖ్యంగా ఈ ప్రయాణంతో మారిన వ్యక్తిత్వం గురించి గర్వపడుతున్నాను'
'నేను మళ్లీ చిన్నప్పటికి వెళ్లాలని కోరుకోవడం లేదు. నా జీవితంలో గడిచిన సంవత్సరాలని చెరిపివేయాలని అనుకోవడం లేదు. ఈ కొత్త దశలోనూ నేర్చుకుంటూ, ఎదుగుతూ, మారుతూ 100 శాతం వ్యక్తిత్వంతో జీవించాలని కోరుకుంటున్నాను. వయసు కోల్పోయేది కాదు. నేను సంపాదించుకునేది. అదే నా జీవితంలో అతిపెద్ద గర్వకారణం' అని అస్మిత రాసుకొచ్చింది. అయితే అస్మిత పోస్ట్ చూసిన కొందరు.. అంత వయసులా ఈమె కనిపించడం లేదే అని మాట్లాడుకుంటున్నారు.
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