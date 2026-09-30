ఓటీటీ ఫ్లాట్ఫామ్లో పోటీ పెరిగిపోతోంది. కొత్తగా వచ్చిన థియేటర్ ప్లస్ ఫ్లాట్ఫామ్ ఆడియెన్సకు సరికొత్త ఎక్స్పీరియన్స్ అందిస్తోంది. డిఫరెంట్ కంటెంట్, భిన్న సినిమాల్ని ప్రేక్షకులకు అందిస్తూ అందరినీ ఆకట్టుకుంటోంది. ఎలాంటి సబ్స్క్రిప్షన్ ఫీజు లేకుండానే ఉచితంగానే ఈ వారమే స్ట్రీమింగ్ చేస్తోంది. మూడు డిఫరెంట్ జానర్స్లో వచ్చిన గుమాస్తా, 4 వసంతాలు, జై గణేష్ చిత్రాలు ఈ వారమే ఓటీటీ ఫ్లాట్ఫామ్లోకి రాబోతోన్నాయి.
గుమాస్తా కథేంటంటే..
గుమాస్తా చిత్రం న్యాయ వ్వవస్థ, అందులోని లోపాల చుట్టూ తిరుగుతుంది. చట్టంలోని లూప్ హోల్స్ తెలిసిన లాయర్ క్లర్క్ అతని భార్య అనుమానాస్పద మృతిలో ప్రధాన ముద్దాయిగా ఉంటాడు. పిల్లిఎలుకలా సాగే ఈ ఆటలో చివరకు ఏం జరుగుతుందనేది ఎంతో ఇంట్రెస్టింగ్గా మారుతుంది. చివరకు వెళ్లే సరికి ట్విస్ట్ల మీద ట్విస్టులు వస్తుంటాయి. అలా క్లైమాక్స్కి అందరూ ఆశ్చర్యపోతారు.
నాలుగు వసంతాలు కథేంటంటే..
‘నాలుగు వసంతాలు‘ ఓ అందమైన ప్రేమ కథను ప్రేక్షకులకు అందిస్తుంది. నాలుగేళ్ల కాలేజ్ జర్నీలో ఓ ప్రేమ కథ, బ్రేకప్ వంటి అంశాల్ని ఎంతో అందంగా చూపిస్తారు. కాలేజ్ నుంచి బయటకు వెళ్లే టైంకి వీరి ప్రేమ కథలో ఎలాంటి ట్విస్ట్ అండ్ టర్న్స్ వస్తాయన్నది ఈ కథాంశం.
జై గణేశ్ కథేంటంటే..
‘జై గణేష్’ మూవీ ఓ చిన్న పిల్లాడి కిడ్నాప్ చుట్టూ తిరుగుతుంది. ఇందులోని ఇన్వెస్టిగేషన్ అందరినీ సీటు అంచున కూర్చోపెడుతుంది. చివరకు వచ్చే ట్విస్ట్లు, నేరస్థుడ్ని పట్టుకునే తీరు అద్భుతంగా ఉంటుంది. ఇలా ఈ మూడు డిఫరెంట్ చిత్రాలతో ఈ వారం థియేటర్ ప్లస్ ఓటీటీలో సందడి చేయనున్నాయి.