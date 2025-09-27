 ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చేసిన సూర్య కూతురు.. 17 ఏళ్లకే ఇలా | Suriya's Daughter Diya Debuts as Director with Documentary Film 'Leading Light' | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Diya Suriya: సైలెంట్‌గా సినిమా చేసిన సూర్య కూతురు

Sep 27 2025 3:29 PM | Updated on Sep 27 2025 3:37 PM

Suriya Daughter Diya Directorial Debut

తమిళ హీరో సూర్య ప్రస్తుతం తెలుగు, తమిళంలో సినిమాలు చేస్తూ బిజీగా ఉన్నాడు. భార్య జ్యోతిక కూడా కొన్నాళ్ల క్రితం రీఎంట్రీ ఇచ్చింది. అడపాదడపా మూవీస్ చేస్తోంది. ఇప్పుడు ఈ కుటుంబం నుంచి తర్వాత తరం కూడా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చేసింది. సూర్య కూతురు దియా.. ఏ మాత్రం హడావుడి లేకుండా కొత్త ప్రాజెక్ట్ చేసింది. ఇప్పుడు పోస్టర్ రిలీజ్ చేయడంతో ఈ విషయం బయటపడింది.

సూర్య-జ్యోతిక లది ప్రేమ వివాహం. 'కాకా'(తెలుగులో ఘర్షణ) అనే సినిమా చేస్తున్నప్పుడు ప్రేమలో పడ్డారు. పెద్దల్ని ఒప్పించి 2006లో పెళ్లి చేసుకున్నారు. వీళ్లకు దియా, దేవ్ అని కూతురు కొడుకు ఉన్నారు. దియా వయసు ప్రస్తుతం 17 ఏళ్లు. మొన్నీమధ్య స్కూలింగ్ పూర్తి చేసింది. ఇప్పుడు 'లీడింగ్ లైట్' అనే చిత్రంతో దర్శకురాలిగా మారింది.

(ఇదీ చదవండి: మరోసారి తండ్రయిన హీరో సుహాస్)

సినిమా తీయడంలో తెర వెనక చాలామంది మహిళలు పనిచేస్తుంటారు. అసలు వాళ్లు ఎలాంటి కష్టాలు పడుతుంటారు? అనే కాన్సెప్ట్‌‌తో ఈ డాక్యుమెంటరీ ఫిల్మ్‌ని దియా తీసింది. ఆస్కార్ అర్హత కోసం ప్రస్తుతం దీన్ని కాలిఫోర్నియాలోని రీజెన్సీ థియేటర్‌లో ప్రదర్శిస్తున్నారు. సెప్టెంబరు 26 నుంచి అక్టోబరు 02 వరకు ప్రతిరోజూ ఈ డాక్యుమెంటరీ వేయనున్నారు.

సూర్య-జ్యోతిక కూతురు ఇలా ఇండస్ట్రీలోకి వచ్చింది, దర్శకత్వం చేసింది అనే విషయాన్ని ఇప్పటివరకు సైలెన్స్‌గానే ఉంచారు. దీన్ని సూర్య-జ్యోతిక తమ ప్రొడక్షన్ 2డీ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ నిర్మించింది. తాజాగా సోషల్ మీడియాలో అధికారికంగా పోస్ట్ పెట్టేసరికి అందరికీ ఈ విషయం తెలిసింది. అలా సూర్య కూతురిని అభినందిస్తున్నారు. మొన్నీమధ్య షారుఖ్ ఖాన్ కొడుకు ఆర్యన్.. 'ద బ్యాడ్స్ ఆఫ్ బాలీవుడ్' సిరీస్‌తో దర్శకుడిగా మారాడు. ఇప్పుడు సూర్య కూతురు కూడా డైరెక్టర్ అయిపోయింది.

(ఇదీ చదవండి: ఓజీలో పవన్‌ కూతురిగా సాయేషా.. ఎవరీ పాప?)

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

కిరణ్ అబ్బవరం ‘K ర్యాంప్‌’ మూవీ ప్రెస్ మీట్ లో మెరిసిన నటి యుక్తి తరేజా (ఫొటోలు)

photo 2

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు : క‌ల్ప‌వృక్ష వాహనంపై స్వామివారి వాహన (ఫొటోలు)
photo 3

ఈ తెలుగమ్మాయి యాక్టరే కాదు డాక్టర్‌ కూడా! (ఫోటోలు)
photo 4

రష్మిక మందన్నా సినిమా ప్రమోషన్స్‌లో బాలీవుడ్‌ స్టార్స్‌ (ఫోటోలు)
photo 5

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు : ముత్యపుపందిరి వాహనంపై స్వామివారు (ఫొటోలు)

Video

View all
YS Jagan Tweet On High Court Orders To CBI In Savindra Case 1
Video_icon

సవీంద్ర కేసును సీబీఐకి అప్పగించటంపై వైఎస్ జగన్ హర్షం
Botsa Satyanarayana Fire On Chandrababu Over Govt Job To Thota Chandraiah Son 2
Video_icon

తోట చంద్రయ్య కుమారుడికి ప్రభుత్వ ఉద్యోగం ఎలా ఇస్తారు ?
YSRCP Leader Serious Warning to Chandrababu Govt Over Midhun Reddy illegal Arrest 3
Video_icon

పెద్దిరెడ్డి కుటుంబంపై కక్ష తోనే.. గుర్తుపెట్టుకొని అన్ని రోజులు మనవి కావు..
Nara Lokesh Shocking Truth About Govt School Dropouts 4
Video_icon

లోకేష్ నిర్వాకంతో ప్రభుత్వ పాఠశాలల్లో తగ్గిపోయిన విద్యార్థులు
YS Jagan Mohan Reddys 18 Lakhs Army 5
Video_icon

జగన్ 18 లక్షల సైన్యం.. ఈసారి అధికారంలోకి YSRCP
Advertisement
 