 మోహన్‌ లాల్‌ ఇంట తీవ్ర విషాదం | Mohanlal Mother Santhakumari Passes Away | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

మోహన్‌ లాల్‌ ఇంట తీవ్ర విషాదం

Dec 30 2025 3:54 PM | Updated on Dec 30 2025 4:00 PM

Mohanlal Mother Santhakumari Passes Away

మలయాళ స్టార్‌ హీరో మోహన్‌ లాల్‌ ఇంట తీవ్ర విషాదం నెలకొంది. ఆయన తల్లి శాంతకుమారి(90) కన్నుమూశారు. గతకొంత కాలంగా పక్షవాతం, అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆమె.. మంగళవారం మధ్యాహ్నం కొచ్చిలోని ఎలమక్కరలో ఉన్న మోహన్ లాల్ నివాసంలో తుదిశ్వాస విడిచారు.  ఆమె అంత్యక్రియలు బుధవారం నిర్వహించనున్నట్లు కుటుంబసభ్యులు తెలిపారు.

ఆమె భర్త, మాజీ ప్రభుత్వ ఉద్యోగి విశ్వనాథన్ నాయర్. వారి పెద్ద కుమారుడు ప్యారేలాల్ 2000లో మరణించారు.మోహన్‌లాల్ తన తల్లితో చాలా సన్నిహితంగా ఉండేవారు. ఇటీవల దాదాసాహెబ్ ఫాల్కే అవార్డు అందుకున్న తర్వాత కూడా ముందుగా తల్లిని కలిసి ఆశీర్వాదం తీసుకున్నారు. 

 శాంతకుమారి మరణవార్త విని పలువురు సినీ ప్రముఖులు సోషల్‌ మీడియా వేదికగా సంతాపం ప్రకటించారు. మమ్ముట్టి దంపతులు మోహన్‌లాల్‌ నివాసానికి చేరుకుని నివాళులర్పించారు.ఈ విషాద సమయంలో మోహన్‌లాల్ కుటుంబానికి ప్రగాఢ సానుభూతి తెలియజేస్తున్నాం.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

యూత్‌ హార్ట్‌ బ్రేక్‌ అయ్యేలా 'నిధి అగర్వాల్‌' (ఫోటోలు)
photo 2

వైకుంఠ ఏకాదశి : తిరుమలలో వైభవంగా స్వర్ణ రథోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 3

తిరుమలలో వైకుంఠ ద్వార దర్శనం.. శ్రీవారిని దర్శించుకున్న ప్రముఖులు (చిత్రాలు)
photo 4

‘శంబల’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

భద్రాచలం : కన్నుల పండువగా శ్రీ సీతారాముల తెప్పోత్సవం (ఫొటోలు)

Video

View all
Shyamala About Annamayya District Headquarters 1
Video_icon

Shyamala: మీసం ఎప్పుడు తీస్తారు మంత్రిగారు
Ambati Rambabu Comments on Pemmasani Chandrasekhar 2
Video_icon

కోర్టు ఆదేశించిన తర్వాత భూ సేకరణ చేస్తారా: అంబటి రాంబాబు
MLC Parvathareddy Chandrasekhar Reddy SENSATIONAL Comments On Minister Narayana Bumper Offer 3
Video_icon

చంద్రశేఖర్ రెడ్డి సంచలన కామెంట్స్
Kakani Govardhan Reddy SHOCKING Comments On Irrigation Department 4
Video_icon

ఇరిగేషన్ శాఖలో భారీ అవినీతి: మాజీ మంత్రి కాకాణి
Mandipalli Ramprasad Reddy Viral Video 5
Video_icon

రాంప్రసాద్ రెడ్డి తొడగొట్టి చెప్పిన మాటలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్
Advertisement
 