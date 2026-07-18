 ‘వారణాసి’ నుంచి బిగ్‌ సర్‌ప్రైజ్‌.. ప్రియాంక లుక్‌ అదిరింది! | SS Rajamouli Release Priyanka Chopra Look From Varanasi Movie | Sakshi
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‘వారణాసి’ నుంచి బిగ్‌ సర్‌ప్రైజ్‌.. ప్రియాంక లుక్‌ అదిరింది!

Jul 18 2026 9:53 AM | Updated on Jul 18 2026 10:07 AM

SS Rajamouli Release Priyanka Chopra Look From Varanasi Movie

ప్రియాంక చోప్రా బర్త్‌డే(జులై 18) సందర్భంగా ఆమె అభిమానులకు  రాజమౌళి అదిరిపోయే సర్‌ప్రైజ్‌ ఇచ్చాడు. ఎలాంటి అనౌన్స్‌మెంట్‌ లేకుండా సడెన్‌గా ‘వారణాసి’ చిత్రం నుంచి ప్రియాంక చోప్రా లుక్‌ రిలీజ్‌ చేశాడు. ఈ చిత్రంలో ఆమె మందానికి పాత్రలో సందడి చేయనున్నారు. ‘ఆమె నవ్వితే అందం.. నవ్వకపోతే నిప్పు కణిక’ అనే క్యాప్షన్‌తో ఆమె ఫోటోలను ఎక్స్‌లో షేర్‌ చేశాడు. ప్రస్తుతం ఈ ఫొటోలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్‌ అవుతున్నాయి. 

వారణాసి విషయానికొస్తే.. మహేశ్‌బాబు హీరోగా రాజమౌళి దర్శకత్వంలో రూపొందుతున్న సైన్స్‌ ఫిక్షన్‌ అండ్‌ మైథాలజీ మూవీ ఇది. ఈ చిత్రంలో మహేశ్‌.. రుద్ర, శ్రీరాముడుగా  రెండు పాత్రల్లో నటిస్తున్నాడు. మందాకిని పాత్రలో ప్రియాంకా చోప్రా , కుంభ పాత్రలో పృథ్వీరాజ్‌ సుకుమారన్‌ నటిస్తున్నారు. ప్రస్తుతం ఈ సినిమా చిత్రీకరణ హైదరాబాద్‌లో జరుగుతోంది. వచ్చే ఏడాది ఏప్రిల్‌ 7న ఈ చిత్రం రిలీజ్‌ కానుంది. 

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