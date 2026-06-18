 స్పైడర్ మ్యాన్ vs హల్క్.. కొత్త తెలుగు ట్రైలర్ రిలీజ్ | Spider Man Brand New Day Movie Trailer Telugu Latest | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Spider Man Brand New Day: యాక్షన్‌తో అదరగొట్టిన స్పైడర్ మ్యాన్.. ట్రైలర్ చూశారా?

Jun 18 2026 3:24 PM | Updated on Jun 18 2026 3:35 PM

Spider Man Brand New Day Movie Trailer Telugu Latest

ఒకప్పుడు స్పైడర్ మ్యాన్ సినిమాలంటే యమ క్రేజ్ ఉండేది. కానీ ఇప్పుడు చాలావరకు హైప్ తగ్గిందనే చెప్పొచ్చు. అయినా సరే ఎప్పటికప్పుడు ఈ ఫ్రాంచైజీలో కొత్త మూవీస్ వస్తూనే ఉంటాయి. వచ్చే నెల 30న థియేటర్లలో రాబోతున్న చిత్రం 'స్పైడర్ మ్యాన్ బ్రాండ్ న్యూ డే'. టామ్ హోలండ్, జెండాయా హీరోహీరోయిన్లుగా నటించారు. ఈ చిత్రం నుంచి తాజాగా మరో ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు.

(ఇదీ చదవండి: ప్రెగ్నెన్సీ ప్రకటించిన టాలీవుడ్ హీరోయిన్)

మూడు నెలల క్రితం రిలీజ్ చేసిన ట్రైలర్‌లో నో వే హోమ్ సంఘటనల తర్వాత ప్రపంచానికి పీటర్ పార్కర్ ఎవరో తెలియని స్థితిలో న్యూయార్క్‌లో కొత్త జీవితాన్ని ప్రారంభించడం, స్పైడర్ మ్యాన్ శరీరంలో వచ్చిన జన్యు మార్పులకు కారణం లాంటివి చూపించారు. ఈసారి వచ్చిన ట్రైలర్‌లో మాత్రం హల్క్‌తో పాటు మరికొందరితో స్పైడీ చేసే ఫైట్స్ చూపించారు. ఇకపోతే ఇందులో హీరోహీరోయిన్లుగా నటించిన టామ్, జెండాయా నిజజీవితంలో పెళ్లి చేసుకోవడం విశేషం.

స్పైడర్ మ్యాన్ ఫ్రాంచైజీలో భాగంగా 2002లో మొదటి సినిమా వచ్చింది. తర్వాత 2004, 07, 12, 14, 17, 19, 21ల్లో మిగిలిన మూవీస్ వచ్చాయి. ఇప్పుడు వచ్చే చిత్రం బాక్సాఫీస్ దగ్గర ఎలాంటి ఫలితాన్ని అందుకుంటుందో చూడాలి?

(ఇదీ చదవండి: 'బాహుబలి' రమ్యకృష్ణ సెకండ్ లవ్)

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఈ హీరోయిన్‌ని గుర్తుపట్టారా? తెలుగులో ఒకే సినిమా చేసింది(ఫొటోలు)
photo 2

తిరుమల శ్రీవారి సేవలో 'మా ఇంటి బంగారం' టీమ్ (ఫోటోలు)
photo 3

వెంకీమామ- అనిల్ రావిపూడి మూవీ గ్రాండ్ లాంఛ్.. క్లాప్ కొట్టిన అల్లు అరవింద్(ఫోటోలు)
photo 4

TG20: తెలంగాణ టీ20 లీగ్‌.. బుద్ధుడి చెంత ట్రోఫీ ఆవిష్కరణ (ఫొటోలు)
photo 5

నాన్‌స్టాప్ పాలనలో సీఎం విజయ్‌! దొరికిన ఆ కాస్త టైంలోనూ ఇలా..(ఫొటోలు)

Video

View all
Devineni Avinash About Sai Krishna Case 1
Video_icon

రాజశేఖర బాబు కమిషనర్ అయ్యాక అరాచకాలు పెరిగాయి
Big Shock for Uddhav Thackeray 2
Video_icon

ఉద్దవ్ ఠాక్రేకు బిగ్ షాక్.. ఆరుగురు ఎంపీలు జంప్
YS Jagan Meets YSRCP Leaders from Rampachodavaram 3
Video_icon

జగన్‌ కన్నా ఎక్కువ ఇస్తామన్నారు.. ఏమైంది
YSRCP KK Raju Comments On Chandrababu Liquor Danda 4
Video_icon

తాగు.. ఊగు... ఇదే బాబు గారి గ్రేట్ విజన్!
Jada Sravan MASS RAGGING On Vangalapudi Anitha Video Over AP Crimes 5
Video_icon

MS నారాయణ సాల్మన్ రాజును మించిపోయారు మంత్రిగారు
Advertisement
 