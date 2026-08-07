 విశాల్ మకుటం.. తెలుగు ట్రైలర్ రిలీజ్ | Vishal Latest Movie Makutam Trailer Out now | Sakshi
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Makutam Trailer: విశాల్ మకుటం.. తెలుగు ట్రైలర్ రిలీజ్

Aug 7 2026 8:55 PM | Updated on Aug 7 2026 8:55 PM

Vishal Latest Movie Makutam Trailer Out now

కోలీవుడ్ హీరో విశాల్ హీరోగా వస్తోన్న తాజా చిత్రం మకుటం. ఈ మూవీకి తానే దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమాలో దుషార విజయన్, అంజలి హీరోయిన్లుగా నటిస్తున్నారు. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ మూవీ ఆగస్టు 14న థియేటర్లలో సందడి చేయనుంది.

ఈ నేపథ్యంలోనే మకుటం తెలుగు ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఈ చిత్రంలో విశాల్ మూడు గెటప్‌ల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ ట్రైలర్‌ చూస్తుంటే యాక్షన్‌తో పాటు కామెడీ ఎంటర్‌టైనర్‌గా తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. కాగా.. ఈ సినిమాకు జీవీ ప్రకాశ్ కుమార్ సంగీతమందించారు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం మీరు కూడా తెలుగు ట్రైలర్ చూసేయండి. 
 

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