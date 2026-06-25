 ఎవరితోనూ రిలేషన్‌ షిప్‌లో లేను: శ్రుతి హాసన్‌ | Shruti Haasan Says She Is Not In A Relationship | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఎవరితోనూ రిలేషన్‌ షిప్‌లో లేను: శ్రుతి హాసన్‌

Jun 25 2026 8:49 AM | Updated on Jun 25 2026 8:58 AM

Shruti Haasan Says She Is Not In A Relationship

సంచలన నటీమణుల్లో శ్రుతి హాసన్‌ ఒకరిని ప్రత్యేకంగా చెప్పాల్సిన అవసరం ఉండదు. అంతే కాదు చాలా బోల్డ్‌ నటి కూడా.  ప్రేమ, పెళ్లి విషయంలో చాలా స్పష్టమైన అభిప్రాయాలను వ్యక్తం చేసే నటి.ప్రఖ్యాత నటుడు, సినీ వికీపీడియా కమలహాసన్‌ వారసురాలు అయిన శ్రుతి హాసన్‌ స్వతంత్ర భావాలు కలిగిన నటి. ఆ మధ్య ప్రేమించిన వ్యక్తిని తన తండ్రికి పరిచయం చేసిన గట్స్‌ ఉన్న నటి ఈ భామ.

హిందీ చిత్ర పరిశ్రమలో కథానాయకిగా ఎంట్రీ ఇచ్చి, ఆ తరువాత తెలుగు, తమిళం భాషల్లో నటిస్తూ క్రేజీ కథానాయకిగా రాణిస్తున్న విషయం తెలిసిందే. అంతే కాకుండా సంగీత దర్శకులు,గాయని అంటూ పలు శాఖల్లో తనకంటూ ప్రత్యేక స్థానాన్ని ఏర్పరచుకున్నారు. ఇటీవల ఈమె నటుడు రజనీకాంత్‌తో కలిసి కూలీ చిత్రంలో నటించి మంచి పేరు తెచ్చుకున్నారు. 

తమిళంలో  విజయ్‌ సేతుపతి కి జంటగా నటించిన ట్రైన్‌ చిత్రం త్వరలో తెరపైకి రావడానికి సిద్ధమవుతోంది. ఇటీవల కథానాయకిగా బిజీగా లేకున్నా అభిమానులతో తరచూ సోషల్‌ మీడియా ఇంటరాక్టివ్‌ అవుతూ తమ భావాలను పెంచుకుంటూ వార్తల్లో ఉంటున్నారు. అలా తాజాగా అభిమానులతో ముచ్చటించారు. అందులో ఒకరు మీరు రిలేషన్‌ షిప్‌ లో ఉన్నారా అని అడగ్గా ‘‘ నేను రిలేషన్‌ షిప్‌ లో లేనని స్పష్టం చేశారు. అదేవిధంగా మీరు సినీ రంగంలో లేకుంటే ఏం చేసేవారు అన్న ప్రశ్నకు పిల్లల మనోతత్వ వైద్యురాలినన్నే దానిని పేర్కొన్నారు. ఈమె వ్యాఖ్యలు ఇప్పుడు సామాజిక మాధ్యమాల్లో వైరల్‌ అవుతున్నాయి.  

Advertisement
Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

హైదరాబాద్ : మాయజేసినట్టే.. వాన కొట్టే.. (ఫొటోలు)
photo 2

‘సూపర్‌ సుబ్బు’ సిరీస్‌ ట్రైలర్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ (ఫొటోలు)
photo 3

సమంత ‘మా ఇంటి బంగారం’ మూవీ సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 4

పులివెందులలో రెండో రోజు వైఎస్‌ జగన్‌ పర్యటన (ఫొటోలు)
photo 5

ముద్దుల కూతురితో బిగ్‌బాస్ శివజ్యోతి (ఫొటోలు)

Video

View all
Garam Garam Varthalu On Monkey Viral Video 1
Video_icon

కూల్ డ్రింక్ ఇస్తేనే ఫోన్ ఇస్తా అంటున్న కోతి

CAG Report On Andhra Pradesh Debts 2
Video_icon

బాంబు పేల్చిన CAG..! అప్పుల్లో ఏపీ నెం.1
YS Jagan Mohan Reddy Pulivendula Tour Highlights 3
Video_icon

సీఎం నినాదాలతో మార్మోగిన పులివెందుల
SIR Survey Starts In Telangana 4
Video_icon

తెలంగాణలో SIR షురూ
YS Jagan Showed His Humanity At Pulivendula Tour 5
Video_icon

మానవత్వం చాటుకున్న వైఎస్ జగన్.. కాన్వాయ్ అపి మరీ...
Advertisement
 