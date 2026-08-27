ప్రముఖ సీనియర్ నటుడు, నిర్మాత జీవీ నారాయణరావు (73) కన్నుమూశారు. గత కొంతకాలంగా అనారోగ్య సమస్యలతో బాధపడుతున్న ఆయన బుధవారం సాయంత్రం తుదిశ్వాస విడిచారు. ఆయన మృతితో తెలుగు సినీ పరిశ్రమలో విషాదం నెలకొంది. నటుడిగా, నిర్మాతగా తెలుగు చిత్ర పరిశ్రమలో తనకంటూ ప్రత్యేక గుర్తింపు తెచ్చుకున్న నారాయణరావు మృతి పట్ల పలువురు సినీ ప్రముఖులు సంతాపం వ్యక్తం చేస్తున్నారు.
'అంతులేని కథ'తో సినీ రంగ ప్రవేశం
కృష్ణా జిల్లా కురుమద్దాలి గ్రామంలో జన్మించిన జీవీ నారాయణరావు.. మద్రాస్ ఫిలిం ఇన్స్టిట్యూట్లో శిక్షణ పొందారు. తరువాత ప్రముఖ దర్శకుడు కె. బాలచందర్ దర్శకత్వంలో 1976లో తెరకెక్కిన 'అంతులేని కథ' సినిమాతో వెండితెరకు పరిచయమయ్యారు. తొలి సినిమాతోనే నటుడిగా గుర్తింపు తెచ్చుకున్న ఆయన ఆ తర్వాత వరుస అవకాశాలతో తెలుగు ప్రేక్షకులకు దగ్గరయ్యారు.
వందకు పైగా సినిమాల్లో నటన
తన సుదీర్ఘ సినీ ప్రయాణంలో జీవీ నారాయణరావు 100కు పైగా సినిమాల్లో నటించారు. అంతులేని కథ, ముత్యాల పల్లకి, అంగడి బొమ్మ, చిలకమ్మ చెప్పింది, గ్యాంగ్ లీడర్, హిట్లర్ వంటి పలు విజయవంతమైన చిత్రాల్లో ఆయన నటించారు. సినిమాలతో పాటు అనేక టీవీ సీరియళ్లలోనూ కనిపించి బుల్లితెర ప్రేక్షకులను అలరించారు.
నిర్మాతగానూ ప్రత్యేక గుర్తింపు
నటుడిగా మాత్రమే కాకుండా నిర్మాతగా కూడా జీవీ నారాయణరావు తనదైన ముద్ర వేశారు. దేవాంతకుడు, ఇంటికో రుద్రమ్మ, యముడికి మొగుడు, పెళ్లినీకు శుభం నాకు వంటి చిత్రాలను నిర్మించారు. నటనతో పాటు నిర్మాణ రంగంలోనూ ఆయనకు మంచి అనుభవం ఉంది.
రజనీకాంత్, చిరంజీవితో స్నేహం
జీవీ నారాయణరావుకు సినీ పరిశ్రమలో పలువురు ప్రముఖ నటులతో మంచి అనుబంధం ఉండేది. ముఖ్యంగా రజనీకాంత్, చిరంజీవితో ఆయనకు సన్నిహిత స్నేహం ఉన్నట్లు సినీ వర్గాలు చెబుతున్నాయి. దాదాపు ఐదు దశాబ్దాల సినీ ప్రయాణంలో నటుడిగా, నిర్మాతగా ఆయన పరిశ్రమతో ప్రత్యేకమైన అనుబంధాన్ని కొనసాగించారు.
సినీ పరిశ్రమలో విషాదం
జీవీ నారాయణరావు మృతి పట్ల మూవీ ఆర్టిస్ట్స్ అసోసియేషన్ (MAA) సంతాపం వ్యక్తం చేసింది. ఆయన కుటుంబ సభ్యులకు, సన్నిహితులకు ప్రగాఢ సానుభూతి తెలిపింది. ఐదు దశాబ్దాల పాటు తెలుగు సినీ రంగంతో అనుబంధం కొనసాగించిన ఒక సీనియర్ నటుడు, నిర్మాతను కోల్పోవడం పరిశ్రమకు తీరని లోటుగా సినీ వర్గాలు భావిస్తున్నాయి.