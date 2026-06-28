గ్లామరస్ పోజులిచ్చేసిన హీరోయిన్ సమంత
బేబీ షవర్ సెలబ్రేషన్స్లో రెబా మోనికా జాన్
ఇద్దరు పిల్లలకు తల్లైనా ప్రణీత తగ్గేదే లే
అందంగా మెరిసిపోతున్న బిగ్బాస్ దివి
సొట్టుబుగ్గలతో మాయ చేస్తున్న షాలినీ పాండే
స్మైల్తో చంపేస్తున్న నివేతా పేతురాజ్
Jun 28 2026 6:29 PM | Updated on Jun 28 2026 6:29 PM
గ్లామరస్ పోజులిచ్చేసిన హీరోయిన్ సమంత
బేబీ షవర్ సెలబ్రేషన్స్లో రెబా మోనికా జాన్
ఇద్దరు పిల్లలకు తల్లైనా ప్రణీత తగ్గేదే లే
అందంగా మెరిసిపోతున్న బిగ్బాస్ దివి
సొట్టుబుగ్గలతో మాయ చేస్తున్న షాలినీ పాండే
స్మైల్తో చంపేస్తున్న నివేతా పేతురాజ్