 'చాలా క్రూరమైన చర్య.. వీళ్లను జైల్లో వేయాల్సిందే': మెగా కోడలు లావణ్య | Lavanya Tripathi Responds a women beaten up in Train video viral | Sakshi
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Lavanya Tripathi: 'ఇలాంటి వాళ్లను జైల్లో వేసి కొట్టాలి'

Aug 15 2026 3:20 PM | Updated on Aug 15 2026 3:29 PM

Lavanya Tripathi Responds a women beaten up in Train video viral

మెగా కోడలు లావణ్య త్రిపాఠి సోషల్ మీడియాలో యాక్టివ్‌గా ఉంటోంది. పెళ్లి తర్వాత సినిమాలు చేయకపోయినా.. ఎ‍క్కడైనా అన్యాయం జరిగితే స్పందిస్తూనే ఉంది. తాజాగా ఓ రైలులో మహిళను కొడుతున్న వీడియోపై స్పందించింది. చిన్నారిని ఎత్తుకుని ఉన్న మహిళను కొందరు విచక్షణారహితంగా కొడుతున్న వీడియోను చూసి రియాక్ట్ అయింది. ఇలాంటి వాళ్లను కచ్చితంగా జైలులో వేయాలంటూ ఆగ్రహం వ్యక్తం చేసింది.

ఆ మహిళ ఏం చేసిప్పటికీ.. చిన్న బిడ్డను పట్టుకున్నప్పుడు ఆమెను కొట్టడం చాలా క్రూరమైన చర్య అంటూ మండిపడింది. ఇలాంటి వాళ్లను జైల్లో వేసి కొట్టాలని డిమాండ్ చేసింది. ప్రస్తుతం ఈ వీడియో సోషల్ మీడియాలో వైరల్‌గా మారింది. 
 

 

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