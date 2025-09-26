 బికినీ ఫొటోలు.. వెటకారంతో క్లారిటీ ఇచ్చిన సాయిపల్లవి | Sai Pallavi Clarify Her Latest Viral Pics | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Sai Pallavi: బికినీ వేసుకుందా? సాయిపల్లవి సమాధానమిదే

Sep 26 2025 6:02 PM | Updated on Sep 26 2025 6:02 PM

Sai Pallavi Clarify Her Latest Viral Pics

సాయిపల్లవి పేరు చెప్పగానే పద్ధతైన పాత్రలు, అద్భుతమైన డ్యాన్సులు గుర్తొస్తాయి. ఇలా కోట్లాది మంది అభిమానుల్ని సంపాదించుకున్న ఈ బ్యూటీ.. బికినీ వేసుకుందని చెప్పి కొన్ని ఫొటోలని తెగ వైరల్ చేశారు. వారం పదిరోజలుగా ఇవి వైరల్ అయిపోయాయి కూడా. అయితే ఇవి నిజమేనని కొందరు, లేదంటే ఏఐ ఫొటోలని సోషల్ మీడియాలో వాదన జరిగింది. ఇదంతా ఎందుకని చెప్పి స్వయంగా సాయిపల్లవినే ఈ విషయంపై ఓ క్లారిటీ ఇచ్చింది.

(ఇదీ చదవండి: అల్లు శిరీష్ పెళ్లి చేసుకోబోతున్నాడా?)

ఈ ఏడాది 'తండేల్' మూవీతో హిట్ కొట్టిన సాయిపల్లవి.. ప్రస్తుతం 'రామాయణ్' అనే హిందీ మూవీలో నటిస్తోంది. కొన్నిరోజుల క్రితం షూటింగ్‌కి గ్యాప్ దొరికేసరికి చెల్లెలు పూజా కన్నన్, మరిదితో కలిసి ఫారిన్ ట్రిప్‌కి వెళ్లింది. ఈ క్రమంలోనే బీచ్ ఒడ్డున ఎంజాయ్ చేసింది. అక్కతో దిగిన కొన్ని ఫొటోల్ని సాయిపల్లవి చెల్లి పూజా తన ఇన్ స్టాలో పోస్ట్ చేసింది. అయితే వీటిని మార్పింగ్ చేసిన కొందరు నెటిజన్లు.. బికినీ వేసుకున్నట్లు ఎడిట్ చేశారు.

తీరా ఇప్పుడు ట్రిప్ ఫుల్ వీడియోతో వచ్చేసిన సాయిపల్లవి.. 'పైన కనిపిస్తున్నవన్నీ నిజంగా తీసిన ఫొటోలు, ఏఐ ఫొటోలు కాదు' అని క్యాప్షన్ పెట్టింది. దీంతో అసలు బికినీ ఫొటోలన్నీ అబద్ధం అని వెటకారంతో క్లారిటీ ఇచ్చినట్లయింది. మరి ఇప్పటికైనా ఆమె ఫ్యాన్స్ నమ్ముతారా లేదంటే నిజంగానే బికినీ వేసుకుందని అనుకుంటారో మరి? సాయిపల్లవి చెల్లి పూజా కన్నన్ గతేడాది పెళ్లి చేసుకుంది. మరి ఈమె ఎప్పుడు చేసుకుంటుందో?

(ఇదీ చదవండి: మోహన్ లాల్ 'హృదయపూర్వం' సినిమా రివ్యూ (ఓటీటీ))

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

'జాతిరత్నాలు' ఫరియా దుబాయి ట్రిప్ జ్ఞాపకాలు (ఫొటోలు)
photo 2

వరల్డ్ పారా అథ్లెటిక్స్ ఛాంపియన్‌షిప్ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌లో కంగన (ఫొటోలు)
photo 3

'దృశ్యం 3' సెట్స్‌లో మోహన్ లాల్‌కి సన్మానం (ఫొటోలు)
photo 4

శ్రీవారి బ్రహ్మోత్సవాలు సింహ వాహనంపై స్వామివారు (ఫొటోలు)
photo 5

నాలుగో రోజు నవరాత్రుల పూజలో యాంకర్ లాస్య.. (ఫొటోలు)

Video

View all
Botsa Satya Narayana Fires On chandrababi Govt Over Protocol 1
Video_icon

రాజ్యాంగానికి కూటమి తూట్ల... ప్రోటోకాల్‌పై బొత్స ఫైర్
Karanam Dharmasri Fire On Balakrishna Comments in AP Assembly 2
Video_icon

నువ్వు జీరో కనుకనే నీ నెంబర్ 9.. కరణం ధర్మశ్రీ ఫైర్
Jogi Ramesh Comments On Chandrababu 3
Video_icon

Jogi: చంద్రబాబుకు వెన్నుపోటు, కుట్రలు, కుతంత్రాలు చేయడం అలవాటే
Telangana High Court BIG SHOCK to OG Movie Team Over Ticket Price Hike 4
Video_icon

తెలంగాణలో OG టికెట్ ధరల పెంపునకు మరోసారి షాక్
Tammineni Seetharam Serious On Balakrishana Comments in AP Assembly 5
Video_icon

నేను కూడా ఒకప్పుడు టీడీపీలోనే ఉన్నా... ఈ రోజు నువ్వు బతుకుతున్న బతుకు YSR బిక్ష
Advertisement
 