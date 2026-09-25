 రష్మికతో విజయ్‌ ఈ మేకింగ్‌ వీడియో చూశారా? | Ranabaali Endhayya Saami Song Making Video | Sakshi
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Ranabaali: రష్మికతో విజయ్‌ ఈ మేకింగ్‌ వీడియో చూశారా?

Sep 25 2026 11:12 AM | Updated on Sep 25 2026 11:20 AM

Ranabaali Endhayya Saami Song Making Video

టాలీవుడ్‌ హీరో విజయ్‌ దేవరకొండ, హీరోయిన్‌ రష్మిక జంటగా నటిస్తున్న చిత్రం ‘రణబాలి’. రాహుల్‌ సాంకృత్యాయన్ దర్శకుడు. అక్టోబర్‌ 16 ఈ సినిమా విడుదల  కానుంది. ఇప్పుడికే విడుదలైన టీజర్‌ ఏందయ్యా సామీ ఫుల్‌ సాంగ్‌ ప్రేక్షకులను ఆకట్టుకున్నాయి. అయితే ఇప్పటికే షూటింగ్‌ పూర్తి చేసుకున్నట్లు చిత్రం బృందం తాజాగా ఏందయ్య సామీ సాంగ్‌ మేకింగ్‌ వీడియోను విడుదల చేసింది. ఈ వీడియో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది.

కాగా  ఈ చిత్రం1854 నుంచి 1878 మధ్యకాలంలో జరిగిన వాస్తవ సంఘటనల ఆధారంగా, పాన్‌ ఇండియా స్థాయిలో ఈ సినిమా తెరకెక్కింది. విజయ్‌ ఇందులో యోధుడి పాత్రలో కనిపించనున్నాడు. ఈ సినిమాకి అజయ్‌, అతుల్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు.  టీ సిరీస్‌ సమర్పణలో మైత్రీ మూవీ మేకర్స్‌ సంస్థ నిర్మిస్తోంది. 
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