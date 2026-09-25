 ఇంట్లోనే సెలూన్‌, స్పా.. స్టార్‌ హీరోకు నోటీసులు | Ajay Devgn Bungalow Faces BMC Notice To Stop Work Over Proposed Salon, Spa | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Ajay Devgn: ఇంట్లోనే సెలూన్‌, స్పా.. స్టార్‌ హీరోకు నోటీసులు

Sep 25 2026 10:29 AM | Updated on Sep 25 2026 10:35 AM

Ajay Devgn Bungalow Faces BMC Notice To Stop Work Over Proposed Salon, Spa

బాలీవుడ్‌ హీరో అజయ్ దేవ్‌గణ్‌కు బృహన్‌ ముంబై మున్సిపల్‌ కార్పొరేషన్‌ (బీఎంసీ) అధికారులు నోటీసులు జారీ చేశారు. ముంబైలోని జుహులో ఉన్న ఆయన బంగ్లాలో జరుగుతున్న నిర్మాణ పనులను వెంటనే నిలిపివేయాలని ఆదేశించారు. అజయ్ దేవ్‌గణ్ తన నివాసంలో సెలూన్‌, స్పా ఏర్పాటు చేస్తున్నట్లు బీఎంసీకి ఫిర్యాదు అందింది. ఇందుకోసం ముందస్తు అనుమతులు తీసుకోలేదని అధికారులు తెలిపారు. హౌసింగ్‌ సొసైటీ నుంచి వచ్చిన ఫిర్యాదు ఆధారంగా ఈ చర్యలు చేపట్టినట్లు వెల్లడించారు.

బంగ్లాను వాణిజ్య అవసరాల కోసం ఉపయోగించేందుకు ఎలాంటి అనుమతులు జారీ చేయలేదని బీఎంసీ అధికారులు పేర్కొన్నారు. ఫిర్యాదులు అందిన అనంతరం ఈ విషయంపై వివరణ ఇవ్వాలని అజయ్ దేవ్‌గణ్‌ను కోరినప్పటికీ.. ఆయన నుంచి స్పందన రాకపోవడంతో నోటీసులు జారీ చేసినట్లు తెలిపారు. ప్రస్తుతం ఈ వ్యవహారం బాలీవుడ్‌లో చర్చనీయాంశంగా మారింది.
 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

‘ది ప్యారడైజ్’ మూవీ ట్రెండింగ్ లో హీరోయిన్‌ కయాదు లోహర్ (ఫొటోలు)
photo 2

ఫరియా అబ్దుల్లా ‘సిగ్మా’ సినిమా (ఫొటోలు)
photo 3

వాయుగుండం ప్రభావంతో శ్రీకాకుళం జిల్లా అతలాకుతలం (ఫొటోలు)
photo 4

ఖైరతాబాద్‌ మహాగణపతి శోభాయాత్రకు సర్వం సిద్ధం (ఫొటోలు)
photo 5

హీరోయిన్ రాధ ఇంట గణనాథునికి ప్రత్యేక పూజలు.. ఫోటోలు

Video

View all
Pulivarthi Nani Followers Warning To Police In Police Station 1
Video_icon

చంద్రబాబుకైనా చెప్పుకో.. పోలీస్ స్టేషన్ లో పులివర్తి నాని అనుచరుల రౌడీయిజం
Advocate Kanakadurga Reaction On Supreme Court Comments On Sai Krishna Case 2
Video_icon

బూడిదైన ఇవ్వండి అంటే... ఇప్పుడు మీ బ్రతుకులు బూడిద పక్కా... సాయి కృష్ణ పిన్ని సంచలన కామెంట్స్
Watch Live Balapur Ganesh Laddu Auction 2026 3
Video_icon

Watch Live: బాలాపూర్ లడ్డూ వేలం ప్రత్యక్షప్రసారం
Janasena MLA Bolisetty Srinivas Sensational Comments On Kutami 4
Video_icon

నేను పోవాలని కొందరు... నన్ను కొన్నాళ్ళు బ్రతకనివ్వండి
Advocate Sowmya Shocking Comments On DGP Over Sai Krishna Case 5
Video_icon

DGPకి మెసేజ్ చేస్తే ఆయన ఇచ్చిన రిప్లై... సాయి కృష్ణ కేసులో అడ్వకేట్ సౌమ్య షాకింగ్ నిజాలు
Advertisement
 