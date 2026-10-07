వెంకటేశ్- త్రివిక్రమ్ కాంబోలో వస్తోన్న లేటేస్ట్ మూవీ ఆదర్శకుటుంబం. ఈ మూవీ ఇప్పటికే రిలీజ్ కావాల్సి ఉన్నప్పటికీ వాయిదా పడింది. మొదట అక్టోబర్ 2న రిలీజ్ చేస్తామని ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత 9న విడుదల చేస్తామని పోస్ట్పోన్ చేశారు. ఏమైందో తెలియదు కానీ మరోసారి ఏకే47 వాయిదా పడింది. దీంతో రిలీజ్ తేదీపై అభిమానుల్లో సస్పెన్స్ నెలకొంది.
తాజాగ ఈ మూవీ రిలీజ్ డేట్పై మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ చేసిన పోస్ట్ వైరల్గా మారింది. అక్టోబర్ 30న ఈ సినిమా విడుదల కానున్నట్లు క్యాప్షన్ పెట్టారు. తర్వాత వెంటనే ఆ పోస్టును ఎడిట్ చేసి.. రిలీజ్ డేట్ స్థానంలో ఓ ఎమోజీని అడ్డుగా పెట్టారు. అప్పటికే ఈ పోస్ట్ వైరలైంది. దీంతో ఆదర్శ కుటుంబం ఈ నెల 30న థియేటర్లలో విడుదల కానుందని తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇటీవలే మూవీని వాయిదా వేసినట్లు ప్రకటించిన నిర్మాత నాగవంశీ.. విడుదల తేదీని ప్రకటిస్తామని తెలిపారు.
AK-47 🧸 🔥🔥🔥🔥🔥🔥🏆🏆🏆❤️🔥❤️🔥❤️🔥 🗯️ - 10 - 2026 💪🏾 Venky Sir Trivik Sir it’s a SIXER SIR 🏆 https://t.co/xdxZlXoUdg
— thaman S (@MusicThaman) October 6, 2026