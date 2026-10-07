 వెంకీ ఆదర్శకుటుంబం.. రిలీజ్‌ డేట్‌ లీక్..! | Music Director SS Thaman Leaked Aadarsha Kutumbam Release date | Sakshi
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Aadarsha Kutumbam Release date: వెంకీ ఆదర్శకుటుంబం.. రిలీజ్‌ డేట్‌ లీక్..!

Oct 7 2026 3:44 PM | Updated on Oct 7 2026 4:18 PM

Music Director SS Thaman Leaked Aadarsha Kutumbam Release date

వెంకటేశ్- త్రివిక్రమ్ కాంబోలో వస్తోన్న లేటేస్ట్ మూవీ ఆదర్శకుటుంబం. ఈ మూవీ ఇప్పటికే రిలీజ్ కావాల్సి ఉన్నప్పటికీ వాయిదా పడింది. మొదట అక్టోబర్ 2న రిలీజ్ చేస్తామని ప్రకటించారు. ఆ తర్వాత 9న విడుదల చేస్తామని పోస్ట్‌పోన్ చేశారు. ఏమైందో తెలియదు కానీ మరోసారి ఏకే47 వాయిదా పడింది. దీంతో రిలీజ్ తేదీపై అభిమానుల్లో సస్పెన్స్ నెలకొంది.

తాజాగ ఈ మూవీ రిలీజ్‌ డేట్‌పై మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ తమన్ చేసిన పోస్ట్‌ వైరల్‌గా మారింది. అక్టోబర్‌ 30న ఈ సినిమా విడుదల కానున్నట్లు క్యాప్షన్‌ పెట్టారు. తర్వాత వెంటనే ఆ పోస్టును ఎడిట్‌ చేసి.. రిలీజ్ డేట్ స్థానంలో ఓ ఎమోజీని అడ్డుగా పెట్టారు. అప్పటికే ఈ పోస్ట్ వైరలైంది. దీంతో ఆదర్శ కుటుంబం ఈ నెల 30న థియేటర్లలో విడుదల కానుందని తెలుస్తోంది. అయితే దీనిపై అధికారిక ప్రకటన కోసం అభిమానులు ఆసక్తిగా ఎదురు చూస్తున్నారు. ఇటీవలే మూవీని వాయిదా వేసినట్లు ప్రకటించిన నిర్మాత నాగవంశీ.. విడుదల తేదీని ప్రకటిస్తామని తెలిపారు.

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