నాని హీరోగా వచ్చిన లేటేస్ట్ యాక్షన్ మూవీ ది ప్యారడైజ్. ఈ చిత్రానికి శ్రీకాంత్ ఓదెల దర్శకత్వం వహించారు. గుర్తింపు లేని సవారీలు అనే జాతి పోరాడే కథాంశంగా ఈ మూవీని ప్రేక్షకుల ముందుకు తీసుకొచ్చారు. ప్యారడైజ్ ప్రాంతం నేపథ్యంలో ఈ కథను తెరకెక్కించారు. ఈ సినిమా ప్రస్తుతం బాక్సాఫీస్ వద్ద సందడి చేస్తోంది.
ఈ మూవీలో టాలీవుడ్ నటుడు మోహన్ బాబు కీలక పాత్రలో మెప్పించారు. శికంజమాలిక్ రోల్లో ఆడియన్స్ను భయపెట్టేశారు. తాజాగా తన రోల్కు సంబంధించి మోహన్ బాబు మాట్లాడారు. ఎందుకు చేశారు అంటే కారణం చెప్పలేను కానీ... అదేదో ఒప్పుకునేశానని అన్నారు. నాని అంటే నాకు ఇష్టమని.. అందుకే ఓకే చెప్పానన్నారు. అయితే దర్శకుడు శ్రీకాంత్ ఓదెల తనను మోసం చేశాడన్నారు. తనకు జోడీగా ఓ హీరోయిన్ ఉంటుందని చెప్పి, షూటింగ్ మొదలయ్యాక మాట మార్చాడని సరదాగా అన్నారు. నాకు ఇచ్చిన రోల్ చాలా భయంకరమైనది.. గర్భిణీ స్త్రీలను నరకడం లాంటి క్యారెక్టర్ ఇచ్చారని మోహన్ బాబు గుర్తు చేసుకున్నారు.
#TheParadise ఎందుకు చేశారు అంటే కారణం చెప్పలేను కానీ... అదేదో ఒప్పుకునేశా
Post Release Chit Chat ft. Natural Star @NameisNani, @themohanbabu Garu & @odela_srikanth out now
▶️https://t.co/GNC67WJqmP pic.twitter.com/TFGw9JalMG
— Sai Satish (@PROSaiSatish) October 1, 2026