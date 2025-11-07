 లెజెండ్ హీరోయిన్ పవర్‌ఫుల్ రోల్.. నేరుగా ఓటీటీలోనే రిలీజ్! | Legent Actress Radhika Apte Latest Movie release on this Ott | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Radhika Apte: పవర్‌ఫుల్ రోల్లో రాధికా ఆప్టే.. డైరెక్ట్‌గా ఆ ఓటీటీకే!

Nov 7 2025 7:03 PM | Updated on Nov 7 2025 8:38 PM

Legent Actress Radhika Apte Latest Movie release on this Ott

లెజెండ్‌ హీరోయిన్ రాధికా ఆప్టే(Radhika Apte) లీడ్‌ రోల్‌లో నటిస్తోన్న తాజా చిత్రం సాలీ మొహబ్బత్‌. ఈ మూవీలో మరోసారి పవర్‌ఫుల్ రోల్‌లో కనిపించనుంది. ఈ సినిమాకు టిస్కా చోప్రా దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ సినిమాతో డైరెక్టర్‌గా ఎంట్రీ ఇస్తున్నారు. గతేడాది రిలీజవుతుందని ప్రకటించిన ఈ మూవీ ఇప్పటి వరకు థియేటర్లకు రాలేదు.

తాజాగా ఈ సినిమాకు సంబంధించి బిగ్‌ అప్‌డేట్ ఇచ్చింది నిర్మాణ సంస్థ. సాలీ మొహబ్బత్‌ను నేరుగా ఓటీటీలోనే రిలీజ్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించింది. ఈ మూవీని త్వరలోనే జీ5 వేదికగా మీ ముందుకు రానుందని ప్రత్యేక పోస్టర్‌ను రిలీజ్ చేసింది. అయితే ఈ సినిమా ఎప్పటి నుంచి స్ట్రీమింగ్ అవుతుందనేది మాత్రం వెల్లడించలేదు. కాగా.. ఇప్పటికే ఈ సినిమాను పలు ఇంటర్నేషనల్ ఫిల్మ్ ఫెస్టివల్స్‌లో ప్రదర్శించారు. ఈ సినిమాను జియో స్టూడియోస్‌ సమర్పణలో స్టేజ్‌5 ప్రొడక్షన్‌ బ్యానర్‌లో జ్యోతి దేశ్‌పాండే, దినేశ్ మల్హోత్రా, మనీశ్ మల్హోత్రా నిర్మించారు.

 

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఏఆర్ రెహమాన్ కన్సర్ట్‌లో 'పెద్ది' టీమ్ సందడి (ఫొటోలు)
photo 2

'కాంతార 1' టీమ్ గెట్ టూ గెదర్.. అలానే సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 3

అనసూయ కొడుకు పుట్టినరోజు.. ఆఫ్రికన్ దేశంలో సెలబ్రేషన్ (ఫొటోలు)
photo 4

Best Photos Of The Week : ఈ వారం ఉత్తమ చిత్రాలు (నవంబర్ 09-16)
photo 5

తిరుమలలో రిలయన్స్ అధినేత: శ్రీవారిని దర్శించుకున్న అంబానీ (ఫోటోలు)

Video

View all
Russia Army Ka-226 Helicopter Crashes 1
Video_icon

కళ్ళ ముందే కుప్పకూలిన రష్యన్ ఆర్మీ హెలికాప్టర్
Devotee Enthusiasm Pithapuram Temple 2
Video_icon

భక్తురాలి అత్యుత్సాహం.. హుండీలో డబ్బులన్నీ బూడిద

Kodali Nani Visits YSRCP Activists Families At Gudiwada And Nandigama 3
Video_icon

నేను అండగా ఉంటా బాధపడొద్దు.. కార్యకర్తల కుటుంబాలకు కొడాలి నాని భరోసా
Baahubali Legacy Continues With Pushpa 4
Video_icon

బాహుబలి ఎపిక్ రికార్డ్స్ పై కన్నేసిన పుష్ప ఎపిక్
Ramachandrapuram Girl Case Updates 5
Video_icon

రామచంద్రాపురంలో బాలిక కేసులో వీడిన మిస్టరీ
Advertisement
 