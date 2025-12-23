డిసెంబర్లో మూడ్లో బాలీవుడ్ భామ మలైకా అరోరా..
గులాబీలా మెరిసిపోతున్న కోలీవుడ్ బ్యూటీ ప్రియాంక మోహన్..
మ్యాడ్ బ్యూటీ రెబా మోనికా జాన్ చిల్..
మరింత గ్లామరస్గా కింగ్డమ్ బ్యూటీ భాగ్యశ్రీ బోర్సే..
హీరోయిన్ ప్రణీత బ్యూటీఫుల్ లుక్స్..
Dec 23 2025 9:44 PM | Updated on Dec 23 2025 9:44 PM
డిసెంబర్లో మూడ్లో బాలీవుడ్ భామ మలైకా అరోరా..
గులాబీలా మెరిసిపోతున్న కోలీవుడ్ బ్యూటీ ప్రియాంక మోహన్..
మ్యాడ్ బ్యూటీ రెబా మోనికా జాన్ చిల్..
మరింత గ్లామరస్గా కింగ్డమ్ బ్యూటీ భాగ్యశ్రీ బోర్సే..
హీరోయిన్ ప్రణీత బ్యూటీఫుల్ లుక్స్..