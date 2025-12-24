 'తనూజ'కు మర్యాద మనీష్‌ క్షమాపణలు | Maryada manish Apology to Thanuja puttaswamy issue of bigg boss 9 telugu | Sakshi
'తనూజ'కు మర్యాద మనీష్‌ క్షమాపణలు.. ఆ కామెంట్‌పై వివరణ

Dec 24 2025 8:05 AM | Updated on Dec 24 2025 8:31 AM

Maryada manish Apology to Thanuja puttaswamy issue of bigg boss 9 telugu

బిగ్‌బాస్‌ సీజన్‌-9లో కామనర్‌గా ఎంట్రీ ఇచ్చిన మర్యాద మనీష్‌ రెండో వారంలోనే ఎలిమినేట్‌ అయ్యాడు. కానీ, తనూజ మీద తను చేసిన వ్యాఖ్యలు బాగా వైరల్‌ అయ్యాయి. నామినేషన్స్ ప్రక్రియ కోసం హౌస్‌లోకి రీఎంట్రీ ఇచ్చిన మనీష్‌..  తనూజ గురించి చెప్తూ 'ముద్దు మాటలతో చెవిలో మందార పూలు పెడుతున్నారు' కొంతమంది అంటూ  డైలాగ్ కొట్టాడు. దీంతో అతనిపై విమర్శలు కూడా వచ్చాయి. ఫైనల్‌ ఎపిసోడ్‌లో తనూజ కూడా ఇదే విషయంపై మాట్లాడుతూ మనీష్‌ చేసిన వ్యాఖ్యలు తనను చాలా బాధించాయని పేర్కొంది. దీంతో తాజాగా మనీష్‌ క్షమాపణలు చెబుతూ ఒక పోస్ట్‌ చేశాడు.

ఎవరైనా క్వీన్‌పై దాడి చేస్తారు.. 
'ప్రియమైన తనూజ పుట్టస్వామి మీ ఆట గురించి ఎక్కడ ప్రారంభించాలి,  ఏమి చెప్పాలి! 105 రోజులుగా, ఇంత తెలివైన, అద్భుతమైన ఆటను బయటకు తీయడం దాదాపు అసాధ్యం. కానీ, దానిని మీరు సాధించారు. మీరు చేసిన పోరాటం ఎప్పటికీ మరిచిపోలేరు. మీరు ఎల్లప్పుడూ ఈ సీజన్‌లో నా టాప్- 5 లిస్ట్‌లో ఉన్నారు. నేను కూడా కొన్నిసార్లు మీకు ఓటు వేసాను. నాకు చెస్ అంటే చాలా ఇష్టం. చెస్‌లో క్వీన్ బలమైనదిగా ఉంటుంది. అక్కడ ఆట గెలవడానికి అందరూ ముందుగా క్వీన్‌పై దాడి చేయాలి  అనుకుంటారు. క్వీన్ పోతే గేమ్‌ కుడా పోయినట్లే. నేను తిరిగి హౌస్‌లోకి వచ్చినప్పుడు.. మీతో నా ఆట ఆడవలసి వచ్చింది. ఎందుకంటే మీరు క్వీన్ ఆపై ఈ సీజన్‌లో బలమైన ఆటగాళ్ళలో ఒకరు. ఇంటి లోపలే కాదు..  బయట కూడా మీరు బలంగానే ఉన్నారు.

బహిరంగ క్షమాపణ
కానీ, మీరు ఫైనల్ వేదికపై నా మాటలకు చెడుగా భావించారని చెప్పినప్పుడు చాలా బాధపడ్డాను. ఆ సమయంలో నాకు మైక్ దొరికితే  షోలోనే హృదయపూర్వకంగా క్షమాపణలు చెప్పేవాడిని. కానీ, అవకాశం రాలేదు. అయితే, నిన్ను కలిసినప్పుడు నేను మొదట చేసిన పని క్షమాపణలు చెప్పడమే..! కానీ. మరోసారి ఇలా బహిరంగంగా క్షమాపణ చెప్పడం కూడా సంతోషంగా ఉంటుంది. ఎందుకంటే మనమందరం చేసినదంతా ఆట కోసమే! క్షమాపణ చెప్పడం ద్వారా ఎవరూ చిన్నవారు లేదా పెద్దవారు కాలేరు. ఆరోగ్యకరమైన రేపటి కోసం హృదయపూర్వక హస్తాన్ని అందిస్తున్నట్లు అవుతుంది! ఇదే సమయంలో మీకు ధన్యవాదాలు చెప్పాలనుకుంటున్నాను. 

9వ రోజు నేను ఇంట్లో చాలా ఒంటరిగా ఉన్నట్లు అనిపించింది.  మీరు దానిని గ్రహించి నాతో మాట్లాడారు. ఇవన్నీ ఎప్పటికీ మరిచిపోలేను. BB అభిమానులు చివరి వరకు గుర్తుంచుకునే ఆటను మీరు ఆడారు! ఆపై  మీరు చాలా మందిని గెలుచుకున్నారు.' అంటూ తనూజతో దిగిన ఒక ఫోటోను షేర్‌ చేస్తూ మనీష్‌ పేర్కొన్నాడు. 

