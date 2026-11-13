హీరోయిన్ కీర్తి సురేశ్ వరుస సినిమాలతో దూసుకెళ్తోంది. ఇటీవలే అక్క వెబ్ సిరీస్తో ప్రేక్షకుల ముందుకొచ్చిన కీర్తి సురేశ్ తాజాగా మరో సినిమాతో అలరించనుంది. తాజాగా ఆమె నటించిన మరో మూవీ సత్యవాన్ సావిత్రి. ఈ సినిమాకు ప్రవీణ్ ఎస్ విజయ్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ చిత్రాన్ని కోర్ట్ డ్రామాగా తెరకెక్కించారు.
తాజాగా ఈ మూవీ ట్రైలర్ రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ఈ ట్రైలర్ చూస్తుంటే భర్త కోసం భార్య చేసే పోరాటం నేపథ్యంలో తెరకెక్కించినట్లు తెలుస్తోంది. ఈ మూవీలో కీర్తి సురేశ్ లాయర్గా కనిపించనుంది. బలవంతంగా పెళ్లి చేసుకున్నప్పటికీ హత్య కేసులో చిక్కుకున్న భర్తను కాపాడేందుకు ఆమె ఏం చేశారనేదే ఈ స్టోరీగా ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతోంది. ఇప్పటికే షూటింగ్ పూర్తయిన ఈ సినిమా నవంబర్ 20న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.