 సడన్‌గా ఓటీటీకి వచ్చేసిన సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్‌.. స్ట్రీమింగ్ ఎక్కడంటే? | Tamil Thriller Movie Saayavanam Streaming On THis Ott | Sakshi
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సడన్‌గా ఓటీటీకి వచ్చేసిన సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్‌.. ఎక్కడ చూడాలంటే?

Nov 12 2026 7:40 PM | Updated on Nov 12 2026 7:40 PM

Tamil Thriller Movie Saayavanam Streaming On THis Ott

ఓటీటీల్లో ఎప్పటికప్పుడు కొత్త సినిమాలు వస్తుంటాయి. భాషతో సంబంధం లేకుండా ఆడియన్స్‌ను అలరిస్తుంటాయి. ముఖ్యంగా థ్రిల్లర్‌ చిత్రాలకు ఓటీటీలో ఫుల్ డిమాండ్ ఉంటోంది. అందుకు తగ్గట్టుగానే సరికొత్త థ్రిల్లర్స్ ఓటీటీకి వచ్చేస్తున్నాయి. తాజాగా ఓ సస్పెన్స్ అండ్ సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్‌ ఓటీటీకి వచ్చేసింది. ఎలాంటి ముందస్తు ప్రకటన లేకుండానే స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది.

కోలీవుడ్‌లో తెరకెక్కించిన సైకలాజికల్ థ్రిల్లర్‌ మూవీ సాయవనం. గతేడాది డిసెంబర్‌లో రిలీజైన ఈ చిత్రం ఎలాంటి ప్రకటన లేకుండానే ఓటీటీకి వచ్చేసింది.  ప్రస్తుతం ఈ మూవీ ఆహా వేదికగా స్ట్రీమింగ్ అవుతోంది. తమిళంతో పాటు తెలుగులోనూ అందుబాటులో ఉంది. ఈ చిత్రానికి అనిల్ కుమార్ దర్శకత్వం వహించారు. ఈ మూవీలో దేవానంద షాజిలాల్, సౌందరరాజా, సంతోష్ దామోధరన్, అప్పుకుట్టి, జానకి, మాథ్యూ మాంప్రా, వెట్రివేల్ రాజా కీలక పాత్రల్లో నటించారు.
 

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