 బతుకమ్మ పాట పండగలా ఉంటుంది: డైరెక్టర్‌ తరుణ్‌ భాస్కర్‌ | ENE Repeat Bathukamma Song Launch | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

బతుకమ్మ పాట పండగలా ఉంటుంది: డైరెక్టర్‌ తరుణ్‌ భాస్కర్‌

Nov 13 2026 1:22 AM | Updated on Nov 13 2026 1:22 AM

ENE Repeat Bathukamma Song Launch

‘‘మణిరత్నంగారి ‘సఖి’ సినిమాలోని ‘ఏడే ఏడేడే..’  పాట అంటే చాలా ఇష్టం. నా సినిమాల్లో అలాంటి  పాట చేయాలనుకునేవాణ్ణి. ‘ఈఎన్‌ఈ రిపీట్‌’ మూవీలో కుదిరింది. ఈ ‘బతుకమ్మ...’  పాట థియేటర్లలో పండగలా ఉంటుంది’’ అని డైరెక్టర్‌ తరుణ్‌ భాస్కర్‌ దాస్యం చెప్పారు. విశ్వక్‌ సేన్, అభినవ్‌ గోమఠం, వెంకటేశ్‌ కాకుమాను, శ్రీనాథ్‌ మాగంటి ప్రధాన  పాత్రల్లో నటించిన చిత్రం ‘ఈఎన్‌ఈ రిపీట్‌’. ‘ఈ నగరానికి ఏమైంది’కి సీక్వెల్‌గా వస్తున్న చిత్రమిది.

తరుణ్‌ భాస్కర్‌ దాస్యం దర్శకత్వంలో సృజన్‌ యరబోలు, సందీప్‌ నాగిరెడ్డి నిర్మించిన ఈ మూవీ ఈ నెల 19న రిలీజ్‌ కానుంది. వివేక్‌ సాగర్‌ సంగీతం అందించిన ఈ మూవీ నుంచి ‘బతుకమ్మ...’ అంటూ సాగే సాంగ్‌ లాంచ్‌ ఈవెంట్‌ని నిర్వహించారు. చంద్రబోస్‌ సాహిత్యం అందించిన ఈ  పాటను శ్రేయా ఘోషల్‌  పాడారు. ‘‘బతుకమ్మ...’  పాటను ప్రతి ప్రేక్షకుడు ఆదరించాలని కోరుకుంటున్నాను’’ అన్నారు చంద్రబోస్‌.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఫ్యామిలీ ఈవెంట్‌లో హీరోయిన్ ప్రగ్యా జైస్వాల్‌ చిల్.. (ఫోటోలు)
photo 2

ప్రేమ బంధానికి కొత్త అడుగు.. న్యూజిలాండ్‌లో అర్ష్‌దీప్ సింగ్ ఎంగేజ్‌మెంట్ (ఫోటోలు)
photo 3

చీరకట్టులో హీరోయిన్ ప్రణీత సుభాష్ అందాలు.. (ఫోటోలు)
photo 4

‘ఇడుపు కాయితం’ సినిమా టీజర్ విడుదల (ఫోటోలు)
photo 5

తెలుగు అందం.. పూజిత పొన్నాడ వైర‌ల్ ఫోటోలు

Video

View all
Anbir Kapoors Ramayana Creates New Box Office Record 1
Video_icon

5 రోజుల్లో రూ.663 కోట్లు! బాక్సాఫీస్ ను షేక్ చేస్తున్న రామాయణం
YS Jagan 3Lakh Financial Assistance To Lakshmi Injured In Raptadu Incident 2
Video_icon

రాప్తాడు ఘటనలో గాయపడిన లక్ష్మీకి YS జగన్ ఆర్థిక సాయం
Rachamallu Siva Prasad Emotional Comments 3
Video_icon

లోకేష్ వీళ్లకు సహాయం చేయలేదు..! కనీసం బాధను కూడా వినలేదు జగన్ కు ఒక్క మాట చెప్పగానే...
CPI Ramakrishna About Pawan Kalyan And Anna Lezhneva Divorce 4
Video_icon

అది ఆయన వ్యక్తిగతం.. కానీ ఒక్కటి చెప్పాలనుకుంటున్నా...!
NVIDIA CEO Jensen Huang Scandal 5
Video_icon

CEO ఎఫైర్.. ట్రిలియన్ డాలర్ల కంపెనీ పాతాళానికి!
Advertisement
 