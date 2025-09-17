 ఐశ్వర్య అంటే ఆ హీరోకి పిచ్చి.. ఆమె ఇంటిముందు సీన్‌ క్రియేట్‌ చేసేవాడు | Film Director Prahlad Kakkar Reveals Aishwarya Rai Felt Abandoned by Bollywood After Salman Khan Breakup | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

ఐశ్వర్యరాయ్‌తో బ్రేకప్‌.. ఆమె ఇంటి ఎదుట తల గోడకేసి కొట్టుకున్న స్టార్‌ హీరో

Sep 17 2025 3:55 PM | Updated on Sep 17 2025 4:20 PM

Film Director Prahlad Kakkar Reveals Aishwarya Rai Felt Abandoned by Bollywood After Salman Khan Breakup

ఐశ్వర్య రాయ్‌ (Aishwarya Rai) అందానికి మంత్రముగ్ధులు కానివారు ఉండరు. సామాన్యుల నుంచి సెలబ్రిటీల వరకు అందరూ ఆమెను ఆరాధించారు. కొందరు ఆమెతో ప్రేమలో పడ్డారు, ఒకరిద్దరు ఆమె ప్రేమను తిరిగి పొందారు. వారిలో ఒకరే బాలీవుడ్‌ స్టార్‌ హీరో సల్మాన్‌ ఖాన్‌ (Salman Khan). ఒకప్పుడు సల్మాన్‌ - ఐశ్వర్య ప్రేమించుకున్నారు. కానీ కొంతకాలానికే బ్రేకప్‌ చెప్పుకున్నారు. 2002లో వీరి బ్రేకప్‌ స్టోరీ బీటౌన్‌లో సంచనలంగా మారింది. 

సల్మాన్‌తో బ్రేకప్‌
తాజాగా దర్శకుడు ప్రహ్లాద్‌ కక్కర్‌.. ఐష్‌- సల్మాన్‌ల బ్రేకప్‌ గురించి మాట్లాడారు. ఈయన ఓ ఇంటర్వ్యూలో మాట్లాడుతూ.. సల్మాన్‌తో బ్రేకప్‌ అయ్యాక బాలీవుడ్‌ ఇండస్ట్రీ ఆమెను దూరం పెట్టింది. అప్పుడు తను చాలా బాధపడింది. వీటి గురించి పట్టించుకోవద్దని ఆమెకు ధైర్యం చెప్పేవాడిని. సల్మాన్‌ కోసం ఇండస్ట్రీ తనను వెలేయడం తట్టుకోలేకపోయింది. అయితే బ్రేకప్‌ తర్వాతే తను కాస్త ప్రశాంత జీవితం గడిపింది. ఎందుకంటే తను అతి ప్రేమ, కోపంతో పిచ్చిపట్టినట్లు ప్రవర్తించేవాడు. 

తల గోడకేసి బాదుకునేవాడు
నేనూ అదే అపార్ట్‌మెంట్‌లో ఉండేవాడిని కాబట్టి తను వచ్చివెళ్లేది కనిపిస్తూ ఉండేది. అతడి ప్రవర్తన చూశాక.. ఇలాంటి వ్యక్తితో ఎలా ఉంటున్నావ్‌? అని అడిగాను. అతడు ఐశ్వర్య కోసం ఆమె ఇంటికి వచ్చి పెద్ద సీన్‌ క్రియేట్‌ చేసేవాడు. తల గోడకేసి బాదుకునేవాడు. అధికారికంగా ప్రకటించే సమయానికంటే ముందే వీళ్లిద్దరూ విడిపోయారు అని చెప్పుకొచ్చారు. కాగా 2007వ సంవత్సరంలో ఐశ్వర్య.. బిగ్‌బీ కుమారుడు, నటుడు అభిషేక్‌ బచ్చన్‌ను పెళ్లి చేసుకుంది. వీరికి కూతురు ఆరాధ్య సంతానం.

చదవండి: ఒక్క డైలాగ్‌తో ఫేమస్‌.. నా గొంతు మార్చేశారు, ఇది చాలా తప్పు!

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

సిద్దార్థ్-అదితీ పెళ్లిరోజు సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 2

‘మిరాయ్‌’ మూవీ సక్సెస్ మీట్‌లో మెరిసిన శ్రియా శరణ్ (ఫొటోలు)
photo 3

నవరాత్రులకు సిద్దమైన అమ్మవారి విగ్రహాలు రండి చూసేద్దాం (ఫొటోలు)
photo 4

విజయవాడలో ‘మిరాయ్‌’ మూవీ విజయోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 5

నేడు ప్రధాని మోదీ పుట్టినరోజు.. ఈ ఫొటోలు చూశారా..

Video

View all
Bhumana Abhinay Reddy React on Medical Colleges Privatization 1
Video_icon

Bhumana Abhinay: చంద్రబాబు పాలనలో ఒక్క మెడికల్ కాలేజీ కూడా తీసుకురాలేదు
Massive Road Accident in Nellore District 2
Video_icon

నెల్లూరు జిల్లాలో ఘోర రోడ్డు ప్రమాదం
Y Visweswara Reddy Counter to Chandrababu Govt Over Medical College Privatization 3
Video_icon

మెడికల్ కాలేజీల ప్రైవేటీకరణపై విశ్వేశ్వర్ రెడ్డి కౌంటర్..
Jakkampudi Raja Comments On Chandrababu Over AP Education And Health 4
Video_icon

ప్రతి పేదవాడికి కావాల్సిందే విద్య, వైద్యం.. వాటినే చంద్రబాబు గంగలో కలిపేశారు
Ambati Rambabu Pays Heartfelt Tribute to Vavilala Gopalakrishnayya 5
Video_icon

వావిలాల గోపాలకృష్ణయ్యకి అంబటి నివాళి

Advertisement
 