 హైదరాబాద్ లో క్రిస్మస్‌ పండగ సందడి (ఫొటోలు) | Christmas 2025 Celebrations In Hyderabad Photos | Sakshi
హైదరాబాద్ లో క్రిస్మస్‌ పండగ సందడి (ఫొటోలు)

Dec 25 2025 7:47 AM | Updated on Dec 25 2025 7:47 AM

Christmas 2025 Celebrations In Hyderabad Photos1
1/25

హైదరాబాద్ నగరం క్రిస్మస్‌ శోభను సంతరించుకుంది.గురువారం ఏసుక్రీస్తు జన్మదినమైన క్రిస్మస్‌ పండగ నేపథ్యంలో గ్రేటర్‌లోని పలు ప్రాంతాల్లో చర్చిలను అందంగా అలంకరించారు.

Christmas 2025 Celebrations In Hyderabad Photos2
2/25

రంగురంగుల విద్యుత్‌ దీపాలు, క్రిస్మస్‌ ట్రీలు, క్రిస్మస్‌ తాత ఫొటోలతో సిటీ అంతటా కోలాహలం నెలకొంది. ఇక ఆయా చర్చిలలో ప్రత్యేక ప్రార్థనల కోసం భారీగా ఏర్పాట్లు చేశారు.

Christmas 2025 Celebrations In Hyderabad Photos3
3/25

అర్థరాత్రి నుంచే కల్వరి టెంపుల్,సికింద్రాబాద్, అబిడ్స్, బంజారాహిల్స్, మాసబ్‌ ట్యాంక్‌ ప్రాంతాల్లోని చర్చిలలో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు ప్రారంభమయ్యాయి.

Christmas 2025 Celebrations In Hyderabad Photos4
4/25

Christmas 2025 Celebrations In Hyderabad Photos5
5/25

Christmas 2025 Celebrations In Hyderabad Photos6
6/25

Christmas 2025 Celebrations In Hyderabad Photos7
7/25

Christmas 2025 Celebrations In Hyderabad Photos8
8/25

Christmas 2025 Celebrations In Hyderabad Photos9
9/25

Christmas 2025 Celebrations In Hyderabad Photos10
10/25

Christmas 2025 Celebrations In Hyderabad Photos11
11/25

Christmas 2025 Celebrations In Hyderabad Photos12
12/25

Christmas 2025 Celebrations In Hyderabad Photos13
13/25

Christmas 2025 Celebrations In Hyderabad Photos14
14/25

Christmas 2025 Celebrations In Hyderabad Photos15
15/25

Christmas 2025 Celebrations In Hyderabad Photos16
16/25

Christmas 2025 Celebrations In Hyderabad Photos17
17/25

Christmas 2025 Celebrations In Hyderabad Photos18
18/25

Christmas 2025 Celebrations In Hyderabad Photos19
19/25

Christmas 2025 Celebrations In Hyderabad Photos20
20/25

Christmas 2025 Celebrations In Hyderabad Photos21
21/25

Christmas 2025 Celebrations In Hyderabad Photos22
22/25

Christmas 2025 Celebrations In Hyderabad Photos23
23/25

Christmas 2025 Celebrations In Hyderabad Photos24
24/25

Christmas 2025 Celebrations In Hyderabad Photos25
25/25

# Tag
Christmas Christmas 2025 Christmas celebrations Hyderabad photo gallery
