హైదరాబాద్ లో క్రిస్మస్‌ పండగ సందడి (ఫొటోలు)

1/25
హైదరాబాద్ నగరం క్రిస్మస్ శోభను సంతరించుకుంది.గురువారం ఏసుక్రీస్తు జన్మదినమైన క్రిస్మస్ పండగ నేపథ్యంలో గ్రేటర్లోని పలు ప్రాంతాల్లో చర్చిలను అందంగా అలంకరించారు.
2/25
రంగురంగుల విద్యుత్ దీపాలు, క్రిస్మస్ ట్రీలు, క్రిస్మస్ తాత ఫొటోలతో సిటీ అంతటా కోలాహలం నెలకొంది. ఇక ఆయా చర్చిలలో ప్రత్యేక ప్రార్థనల కోసం భారీగా ఏర్పాట్లు చేశారు.
3/25
అర్థరాత్రి నుంచే కల్వరి టెంపుల్,సికింద్రాబాద్, అబిడ్స్, బంజారాహిల్స్, మాసబ్ ట్యాంక్ ప్రాంతాల్లోని చర్చిలలో ప్రత్యేక ప్రార్థనలు ప్రారంభమయ్యాయి.
4/25
5/25
6/25
7/25
8/25
9/25
10/25
11/25
12/25
13/25
14/25
15/25
16/25
17/25
18/25
19/25
20/25
21/25
22/25
23/25
24/25
25/25