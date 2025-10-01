 దేనికీ భయపడను, ఎవరికీ తలవంచను: దీపికా పదుకొణె | Deepika Padukone on IMDB 25 Years List: I Never Bowed Down, Walked the Tough Path | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

Deepika Padukone: ఆ నమ్మకంతోనే బలమైన నిర్ణయాలు తీసుకున్నా.. 'కల్కి', 'స్పిరిట్‌' గురించేనా?

Oct 1 2025 1:01 PM | Updated on Oct 1 2025 1:09 PM

Deepika Padukone Challenging Norms And Hopes to Inspire Future Actors

తానెన్నడూ భయపడిందే లేదంటోంది స్టార్‌ హీరోయిన్‌ దీపికా పదుకొణె (Deepika Padukone). కష్టతరమైన మార్గంలోనూ దర్జాగా నడిచానని, ప్రశ్నించేందుకు ఎప్పుడూ వెనకడుగు వేయలేదని పేర్కొంది. ప్రముఖ ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్‌ పోర్టల్‌ ఐఎమ్‌డీబీ (IMDB) 25 ఏళ్ల భారతీయ సినిమా (2000-2025) అంటూ 130 అత్యుత్తమ చిత్రాల జాబితాను రిలీజ్‌ చేసింది. అందులో 10 చిత్రాల్లో దీపికా పదుకొణె హీరోయిన్‌గా నటించడం విశేషం.

కష్టాలదారిలోనే నడిచా..
ఈ అరుదైన ఘనత అందుకోవడంపై దీపిక సంతోషం వ్యక్తం చేసింది. అలాగే రెండు పెద్ద సినిమాలైన స్పిరిట్‌, కల్కి 2లు చేజారడంపైనా పరోక్షంగా కామెంట్లు చేసింది. ఈ మేరకు తన జర్నీ గురించి దీపిక మాట్లాడుతూ.. నటిగా ప్రయాణం ప్రారంభించిన కొత్తలో నేనెలా ఉండాలి? ఏం చేస్తే సక్సెస్‌ అవుతానని నాకు సలహాలు, సూచనలు ఇస్తూ ఉండేవారు. అయితే కెరీర్‌ ప్రారంభం నుంచే నేను ముక్కుసూటిగా ఉన్నాను. ఏదైనా తప్పనిపిస్తే ప్రశ్నించేందుకు వెనకడుగు వేయలేదు. కష్టాలదారిలోనే కొనసాగాను, నాకెదురైన పరిస్థితులను సవాల్‌ చేస్తూ ముందడుగు వేశాను తప్ప ఎక్కడా తలవంచలేదు.

నా తర్వాత వచ్చేవారికోసం..
నా కుటుంబసభ్యులు, అభిమానులు నాపై ఉంచిన నమ్మకమే నేను తీసుకునే బలమైన నిర్ణయాలకు కారణం. నా తర్వాత వచ్చేవారు అనుసరించే మార్గాన్ని నేను శాశ్వతంగా మారుస్తానని ఆశిస్తున్నాను అని చెప్పుకొచ్చింది. బహుశా 8 గంటల షిఫ్ట్‌ గురించే ఆమె పై వ్యాఖ్యలు చేసినట్లు తెలుస్తోంది. ఇకపోతే దీపికా ప్రస్తుతం షారూఖ్‌ ఖాన్‌తో కలిసి కింగ్‌ మూవీ చేస్తోంది. అలాగే అల్లు అర్జున్‌-అట్లీ మూవీలోనూ యాక్ట్‌ చేస్తోంది.

చదవండి: విడాకులు తీసుకున్న జీవీ ప్రకాశ్‌-సైంధవి

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

ఒంగోలులో ఘనంగా శ్రీ కనకదుర్గ కళార గ్రామోత్సవం (ఫొటోలు)
photo 2

దేవీనవరాత్రులు.. దుర్గమ్మను దర్శించుకున్న ప్రియాంక చోప్రా (ఫోటోలు)
photo 3

కత్తిలాంటి హీరోయిన్‌ని పట్టేసిన సుడిగాలి సుధీర్! (ఫొటోలు)
photo 4

మహిళల వన్డే ప్రపంచకప్‌ : శ్రీలంకపై భారత్‌ ఘనవిజయం (ఫొటోలు)
photo 5

జూబ్లీహిల్స్‌ పెద్దమ్మతల్లిని దర్శించుకున్న కేటీఆర్ దంపతులు (ఫొటోలు)

Video

View all
Nellore YSRCP Leader Warning to Chandrababu over Privatization of Medical Colleges 1
Video_icon

ప్రశ్నిస్తానన్న పవన్ ఏమైపోయాడు.. మా పోరాటం ఆగదు
Kasu Mahesh Reddy Warning to TDP Leaders 2
Video_icon

పాకిస్తాన్ పారిపోయిన వదిలే ప్రసక్తే లేదు టీడీపీకి కాసు మహేష్ వార్నింగ్
YSRCP Rama Subba Reddy Fires On Chandrababu Govt 3
Video_icon

ప్రశ్నిస్తే అక్రమ కేసులు ప్రభుత్వంపై రామ సుబ్బారెడ్డి ఫైర్
Alien Caught On In Car Dashboard Camera 4
Video_icon

అమెరికాలో కనిపించిన ఏలియన్ ?
Viral Video Leopard Suddenly Entered In house At Udaipur 5
Video_icon

Viral Video: చిరుతకు చుక్కలే.. అలా ఎలా కట్టేసింది భయ్యా!
Advertisement
 