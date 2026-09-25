 చిరంజీవి కాకా.. ఫుల్‌ జోష్‌లో మూవీ టీమ్ | Chiranjeevi Kaaka Movie Team update on shooting and post production | Sakshi
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Kaaka Movie: చిరంజీవి కాకా.. లేటేస్ట్ అప్‌డేట్ వచ్చేసింది

Sep 25 2026 3:08 PM | Updated on Sep 25 2026 3:26 PM

Chiranjeevi Kaaka Movie Team update on shooting and post production

మెగాస్టార్ హీరోగా వస్తోన్న లేటేస్ట్ మూవీ కాకా. ఈ సినిమా బాబీ దర్శకత్వంలో తెరకెక్కిస్తున్నారు. వాల్తేరు వీరయ్య తర్వాత వీరిద్దరి కాంబోలో వస్తోన్న మూవీ కావడం మరో విశేషం. ఇప్పటికే ఈ చిత్రం రిలీజ్ డేట్ ప్రకటించిన మేకర్స్ మరింత జోరు పెంచారు. తాజాగా ఈ సినిమా డబ్బింగ్ పనుల కూడా మొదలు పెట్టేశారు. ఈ విషయాన్ని తెలియజేస్తూ ఓ ప్రత్యేక వీడియో పంచుకున్నారు.

కాకా మూవీ డబ్బింగ్ పనులు దివ్యమైన పూజా కార్యక్రమంతో మొదలయ్యాయని తెలిపారు. ఈ మూవీ షూటింగ్, పోస్ట్-ప్రొడక్షన్ పనులు ఏకకాలంలో జరుగుతున్నాయని వెల్లడంచారు. ఒక సరికొత్త ప్రమాణాన్ని నెలకొల్పడానికి పూర్తి వేగంతో మా టీమ్ పనిచేస్తోందని పేర్కొన్నారు. ఈ చిత్రంలో అనస్వర రాజన్ కీలక పాత్ర పోషిస్తోంది.  ఈ సినిమా వచ్చే ఏడాది సంక్రాంతి కానుకగా ప్రపంచవ్యాప్త  జనవరి 13న గ్రాండ్ రిలీజ్ కానుంది. కాగా.. ఈ మూవీలో కదిరి కాళీదాస్ పాత్రలో మెగాస్టార్ కనిపించనున్నారు. 
 

 

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