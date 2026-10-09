బిగ్బాస్ తెలుగు సీజన్ 10లో టాస్కులు, గొడవలు, గ్రూప్ గేమ్స్ ప్రేక్షకులను అలరిస్తున్నాయి. అయితే తాజాగా హౌస్లో కొందరు కంటెస్టెంట్లు ప్రవర్తిస్తున్న తీరుపై సోషల్ మీడియాలో విమర్శలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ముఖ్యంగా షాలిని–రోహిత్, వర్షిణి–ముఖేష్ మధ్య కనిపిస్తున్న సన్నిహిత సన్నివేశాలు ఇప్పుడు నెట్టింట చర్చనీయాంశంగా మారాయి. దీంతో అసలు హౌస్లో ఏం జరుగుతోంది? కెమెరాలు ఉన్నాయన్న విషయం కంటెస్టెంట్లకు గుర్తుందా? అంటూ నెటిజన్లు ప్రశ్నిస్తున్నారు.
సన్నిహిత సన్నివేశాలపై చర్చ..
బిగ్బాస్ హౌస్లో కంటెస్టెంట్ల మధ్య స్నేహం, అనుబంధాలు ఏర్పడటం సహజమే. అయితే ఆ సాన్నిహిత్యం హద్దులు దాటుతోందంటూ కొందరు ప్రేక్షకులు అభిప్రాయపడుతున్నారు. ముఖ్యంగా షాలిని–రోహిత్, వర్షిణి–ముఖేష్ మధ్య కనిపిస్తున్న క్లోజ్ మూమెంట్స్పై సోషల్ మీడియాలో రకరకాల కామెంట్లు చేస్తున్నారు. ఈ రెండు జంటల మధ్య ప్రేమాయణం నడుస్తోందంటూ కొందరు ట్రోల్ చేస్తుండగా.. మరికొందరు మాత్రం అవి స్నేహానికి సంబంధించిన సన్నివేశాలేనని అంటున్నారు.
స్విమ్మింగ్ పూల్ వద్ద..
ఇటీవల ప్రసారమైన ఎపిసోడ్లో స్విమ్మింగ్ పూల్ వద్ద కంటెస్టెంట్లు సందడి చేయడం ప్రత్యేక ఆకర్షణగా నిలిచింది. కొందరు షర్టులు లేకుండా కనిపించడం, మరికొందరు హగ్ చేసుకోవడం వంటి సన్నివేశాలు ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించాయి. అయితే ఈ దృశ్యాలపైనే ఇప్పుడు భిన్నాభిప్రాయాలు వ్యక్తమవుతున్నాయి. వినోదం కోసం చేసే పనులకు, కెమెరాల ముందు ప్రవర్తించే తీరుకు మధ్య తేడా ఉండాలంటూ కొందరు నెటిజన్లు వ్యాఖ్యానిస్తున్నారు.
వర్షిణి–ముఖేష్ కెమిస్ట్రీపై రచ్చ!
వర్షిణి, ముఖేష్ కలిసి ‘జలజల జలపాతం’ పాటకు అనుగుణంగా చేసిన సందడి కూడా నెట్టింట చర్చకు దారితీసింది. వీరిద్దరి మధ్య కనిపిస్తున్న సాన్నిహిత్యాన్ని చూసి కొందరు ప్రేమ అంటూ కామెంట్లు చేస్తుంటే.. మరికొందరు మాత్రం అదంతా సరదా కోసమేనని అభిప్రాయపడుతున్నారు. ఇంకొందరైతే ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించేందుకే ఇలాంటి సన్నివేశాలకు ప్రాధాన్యం ఇస్తున్నారా? అంటూ ప్రశ్నిస్తున్నారు. అయితే ఈ సన్నివేశాలపై వస్తున్న వ్యాఖ్యలు ప్రేక్షకుల వ్యక్తిగత అభిప్రాయాలే. అవి నిజంగా ప్రేమకు సంకేతాలా? లేక స్నేహంలో భాగంగా చేసిన సరదా పనులా? అనేది సంబంధిత కంటెస్టెంట్లకే తెలియాలి. రాబోయే ఎపిసోడ్లలో వీరి ప్రవర్తన ఎలా ఉండబోతోందో చూడాలి.
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Orrey asaluu em jaruguthundi raa ee house la 😳 BiggBoss eh na idi #BiggBossTelugu10 #Mukesh #Muva https://t.co/Gf5XsR1slg
— DRAGON 🦚🐉 (@Flash_Man18) October 8, 2026
Thuu entra babu intha sepu hug entra adi kuda antha tight ga Last lo lips ki unna lipstick kuda shirt ki antinchukunav #BiggBossTelugu10 https://t.co/6w4VBTXnYx
— ⚡ (@UnfilteredEra3) October 9, 2026