ప్రముఖ నటుడు, నిర్మాత మోహన్బాబు సినీ ప్రయాణంలో మరో కీలక మైలురాయిని చేరుకున్నారు. నటుడిగా ఆయన ప్రస్థానం ప్రారంభమై 51 ఏళ్లు పూర్తయ్యాయి. ఈ సందర్భంగా ఆయన కుటుంబ సభ్యులు ప్రత్యేక వేడుకను నిర్వహించారు. ఈ వేడుకకు పలువురు సినీ ప్రముఖులు హాజరై మోహన్బాబుకు శుభాకాంక్షలు తెలియజేశారు.
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దర్శకులు వి.వి.వినాయక్, బుచ్చిబాబు సానా, శ్రీకాంత్ ఓదెల, వెంకీ అట్లూరితో పాటు నటులు బ్రహ్మానందం, వి.కె.నరేశ్, సునీల్, రచయిత కోన వెంకట్, పలువురు నిర్మాతలు, ఇతర సినీ ప్రముఖులు ఈ వేడుకలో పాల్గొన్నారు. ఈ సందర్భంగా మోహన్బాబు తన కుటుంబ సభ్యులతో కలిసి కేక్ కట్ చేసి సంబరాలు చేసుకున్నారు. అభిమానులు, సన్నిహితులు ఆయనకు అభినందనలు తెలిపారు.
కాగా ఈ ఏడాది మోహన్బాబు నటుడిగా తనదైన ముద్ర వేశారు. ‘ది ప్యారడైజ్’, ‘శ్రీనివాస మంగాపురం’ చిత్రాల్లో ప్రతినాయక పాత్రల్లో కనిపించి ప్రేక్షకుల దృష్టిని ఆకర్షించారు. కొన్ని దశాబ్దాలకు పైగా సాగుతున్న ఆయన సినీ ప్రయాణంలో ఎన్నో విభిన్న పాత్రలతో ప్రేక్షకులను అలరిస్తూ వస్తున్నారు.
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51 years journey, 500+ movies… #MohanBabu garu cinema industry ki chesina contribution gurinchi entha cheppina thakkuve. Anduke Tollywood celebrities andharu event ki vachhi wish chesaru. ❤️ #MB51 #VishnuManchu https://t.co/Bekicm0aNc
— Messi (@RohitCultCMK5) November 23, 2026