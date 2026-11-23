మంచు విష్ణు పుట్టినరోజు సందర్భంగా ఆయనకు సినీ ప్రముఖుల నుంచి శుభాకాంక్షలు వెల్లువెత్తుతున్నాయి. ఈ క్రమంలో ప్రముఖ కొరియోగ్రాఫర్, దర్శకుడు ప్రభుదేవా ఆసక్తికరమైన విషయాన్ని వెల్లడించారు. విష్ణుకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు తెలుపుతూనే.. ఆయనతో కలిసి ఓ కొత్త సినిమా చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు.
ఈ మేరకు ప్రభుదేవా సామాజిక మాధ్యమాల వేదికగా విష్ణుతో కలిసి దిగిన ఫొటోను పంచుకున్నారు. ‘నా హీరో, తమ్ముడు మంచు విష్ణుకు పుట్టినరోజు శుభాకాంక్షలు. విఎం 24 (వర్కింగ్ టైటిల్)తో ఈ సంబరాలు మరింత ప్రత్యేకంగా మారాయి’ అని పేర్కొన్నారు. దీంతో వీరిద్దరి కాంబినేషన్లో సినిమా రాబోతున్నట్లు స్పష్టమైంది.
కాగా, వీరి కలయికలో తెరకెక్కనున్న ఈ చిత్రాన్ని పాన్ ఇండియా స్థాయిలో రూపొందించనున్నట్లు సమాచారం. యాక్షన్ థ్రిల్లర్గా ఈ ప్రాజెక్ట్ ఉండబోతున్నట్లు ప్రచారం జరుగుతోంది. అయితే సినిమా కథ, ఇతర నటీనటులు, సాంకేతిక బృందానికి సంబంధించిన పూర్తి వివరాలు తెలియాల్సి ఉంది.
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Happy Birthday, to My Hero and little Brother @iVishnuManchu! ❤️ Making this celebration even more special and colourful with VM 24! PRABHU DEVA × VISHNU MANCHU 🌟 #VM24 #PrabhuDeva https://t.co/ZleMT4GuVv
— Prabhudheva (@PDdancing) November 23, 2026