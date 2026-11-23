కోలీవుడ్ స్టార్ మ్యూజిక్ డైరెక్టర్ రిసెప్షన్ వేడుకలో టాలీవుడ్ జంట సందడి చేశారు. ఈ ఏడాది పెళ్లిబంధంలోకి అడుగుపెట్టిన విరోష్ జంట తళుక్కున మెరిసింది. ఈ సందర్భంగా నూతన వధూవరులను విజయ్ దేవరకొండ- రష్మిక ఆశీర్వదించారు. దీనికి సంబంధించిన ఫోటోలు సోషల్ మీడియాలో వైరల్గా మారాయి. ఈ రిసెప్షన్లో విజయ్- రష్మిక స్పెషల్ అట్రాక్షన్గా నిలిచారు. ఇది చూసిన నెటిజన్స్ క్రేజీ కామెంట్స్ చేస్తున్నారు. ఈ ఈవెంట్లో రష్మిక దంపతులతో క్రికెటర్ మహేంద్ర సింగ్ ధోని ముచ్చటించారు. ఈ పిక్స్ నెట్టింట వైరల్గా మారాయి.
కాగా.. ఇటీవలే విజయ్-రష్మిక జంటగా నటించిన రణబాలి థియేటర్లలో రిలీజైంది. రాహుల్ సంకృత్యాన్ డైరెక్షన్లో వచ్చిన ఈ చిత్రం బాక్సాఫీస్ వద్ద ఫర్వాలేదనిపించింది. ప్రస్తుతం రష్మిక మైసా అనే మూవీతో ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఇటీవలే ఈ సినిమాలోని ఓసేయ్ రాములమ్మ సాంగ్ రిలీజ్ చేయగా అభిమానులను తెగ ఆకట్టుకుంటోంది. అయితే ఈనెల 27న రిలీజ్ కావాల్సిన మైసాను వాయిదా వేశారు. త్వరలోనే కొత్త తేదీని ప్రకటిస్తామని వెల్లడించారు.
Few clicks of @TheDeverakonda & @iamRashmika from yesterday night's #Anirudh & #Kaviya reception party 🎉 https://t.co/PgH4Djeo4u
— Vijay Deverakonda Trends (@VDTrendsOffl) November 23, 2026