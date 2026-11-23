సీనియర్ నటుడు మురళీ మోహన్, అనన్య నాగళ్ల ప్రధాన పాత్రల్లో నటించిన తాజా చిత్రం ది బ్రేకింగ్ న్యూస్. ఈ చిత్రానికి పవన్ కడియాల దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. ఈ చిత్రాన్ని ఓపెన్ స్కై క్రియేషన్స్ బ్యానర్పై హనుమంత రెడ్డి, ఉమా గుటూర్ నిర్మిస్తున్నారు. ఈ రోజుల్లో మీడియా రంగం నేపథ్యంలో ఈ సినిమా తెరకెక్కిస్తున్నారు.
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ఇటీవలే ట్రైలర్ రిలీజ్ చేయగా సినీ ప్రియులను తెగ ఆకట్టుకుంటోంది. ట్రైలర్ ప్రేక్షకుల నుంచి మంచి స్పందన వస్తోంది. వార్తా ప్రపంచంలోని పరిణామాలు, మీడియా నేపథ్యంలో సాగే కథాంశంతో ఈ సినిమా రూపొందించినట్లు ట్రైలర్ చూస్తే అర్థమవుతోంది. ఈ మూవీని డిసెంబర్ 11న థియేటర్లలో రిలీజ్ చేయనున్నట్లు ప్రకటించారు. ఈ మూవీలో సోనియా నాయుడు, ఆర్.కె. నాయుడు, వాసుదేవ్, ప్రేమ్ కృష్ణ, రవి ప్రకాష్, వాహిని కీలక పాత్రల్లో కనిపించనున్నారు. ఈ చిత్రానికి శశి ప్రీతమ్ సంగీతమందిస్తున్నారు.