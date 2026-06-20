క్రైమ్‌ థ్రిల్లర్‌

హ్యూమా ఖురేషి లీడ్ రోల్లో నటించిన హిందీ చిత్రం ‘బేబి: డు డై డు ’. నచికేత్ సమంత్ దర్శకత్వం వహించిన ఈ క్రైమ్ థ్రిల్లర్లో సికందర్ ఖేర్, చుంకీ పాండే, సీమా పహ్వా, రచిత్ సింగ్, విద్యా మాల్వాడే, హిమాన్షు మాలిక్ ఇతర ప్రధాన పాత్రల్లో నటించారు. సాకిబ్ సలీమ్ నిర్మించిన ఈ సినిమా జూలై 3న రిలీజ్ కానుంది. సోమవారం ఈ మూవీ ట్రైలర్ను రిలీజ్ చేశారు మేకర్స్. ‘‘ఈ చిత్రంలో బేబి కర్మార్కర్ పాత్రలో నటించారు హ్యూమా ఖురేషి.
అంతేకాదు.. ఈ చిత్రంలో ఆమె పోషించిన బేబి పాత్ర మాట్లాడలేదు. వినపడదు కూడా. సైన్ లాంగ్వేజ్తోనే కమ్యూనికేట్ చేస్తుంది. కానీ, ఆమె ఒక కాంట్రాక్ట్ కిల్లర్. బేబిలాంటి అమ్మాయి ఎలా హత్యలు చేయగలుగుతుంది? ఎందుకు కాంట్రాక్ట్ కిల్లర్గా మారింది? అన్నది సినిమాలో చూడాలి’’ అని యూనిట్ పేర్కొంది. ‘బేబి ఎక్కడ ఉంది?’, ‘ఆమె వెళ్లిపోయింది.. మళ్లీ తిరిగి రాదు’, ‘నీ అంతిమ సంస్కారాల కోసం తిరిగొస్తుంది’ అని అర్థం వచ్చే డైలాగ్స్ ట్రైలర్లో ఉన్నాయి.