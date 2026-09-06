 ‘అంతా రాములోరు చూస్కుంటారు‘ గ్లింప్స్‌ విడుదల | Antha Ramuloru Chusukuntaru Title Glimpse Released | Sakshi
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అంతా రాములోరు చూస్కుంటారు గ్లింప్స్‌ విడుదల

Sep 6 2026 3:39 PM | Updated on Sep 6 2026 4:13 PM

Antha Ramuloru Chusukuntaru Title Glimpse Released

పల్నాటి సూర్యప్రతాప్‌ దర్శకత్వంలో సంగీత్‌ శోభన్‌, అనస్వర రాజన్‌ జంటగా నటిస్తున్న చిత్రానికి ‘అంతా రాములోరు చూస్కుంటారు’ అనే టైటిల్‌ను ఖరారు చేశారు. ఈ మేరకు చిత్రం బృందం గ్లింప్స్‌ని విడుదల చేసింది. వీడియోలో హీరో హీరోయిన్ల మధ్య జరిగిన సన్నివేశాలు ఆకట్టుకుంటున్నాయి.

 ఈ సినిమాకి మిక్కీ జే మేయర్‌ సంగీతం అందిస్తున్నారు. ధీరజ్ మొగిలినేని ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్స్ బ్యానర్‌పై ధీరజ్ మొగిలినేని నిర్మిస్తున్నారు. సినిమాలో సంగీత్‌ శోభన్‌ మారుతి అనే గోదారి కుర్రాడులా కనిపిస్తున్నాడు. అనస్వర రాజన్‌ ‘శిరీష’గా వెండి తెరను పలకరించనుంది.   

 

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