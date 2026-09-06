 Bigg Boss 10 Live Updates: ప్రోమో వచ్చేసింది.. హౌస్‌ అదిరిపోయింది! | Bigg Boss 10 Telugu Live Updates And Highlights | Sakshi
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Bigg Boss 10 Live Updates : హౌస్‌లోకి 16 మంది.. ఊహించని సర్‌ప్రెజ్‌లు !

Sep 6 2026 3:34 PM | Updated on Sep 6 2026 4:07 PM

Bigg Boss 10 Telugu Live Updates And Highlights

బుల్లితెరపై బిగ్‌ బాస్‌ షోకి ఉన్న క్రేజ్‌ అంతా ఇంతా కాదు. షో ప్రారంభం అయితే చాలు టీవీకి అతుక్కుపోయేవాళ్లు చాలా మందే ఉన్నారు. ముఖ్యంగా తెలుగులో అయితే ఈ షోకి విపరీతమైన ఫాలోయింగ్‌ ఉంది. ఇప్పటికే 9 సీజన్లు దిగ్విజయంగా పూర్తి చేసుకున్న ఈ షో.. ఇప్పుడు 10వ సీజన్‌తో అలరించడానికి రేడీ అయింది. ఈ రోజు(సెప్టెంబర్‌ 6) బిగ్‌బాస్‌ 10 ప్రారంభం కానుంది. 

బిగ్‌బాస్‌ 10 ప్రోమో వచ్చేసింది
బిగ్‌బాస్‌ సీజన్‌ 10 మరికాసేపట్లో(సాయంత్రం 7 గంటలకు) ప్రారంభం కానుంది. ఈ నేపథ్యంలో మేకర్స్‌ లాంచింగ్‌ ఎపిసోడ్‌  ప్రోమోని వదిలారు.గత సీజన్ల మాదిరే ఈ సారి కూడా లాంచింగ్‌ గ్రాండ్‌గా ఉండబోతున్నట్లు పోమో చూస్తే అర్ధమవుతుంది. రైతు బిడ్డ ఝాన్సీ ఎంట్రీని ప్రోమోలోనే చూపించారు.అలాగే తమిళ, కన్నడ, మలయాళ భాషల్లోనూ ఈ రోజే షో ప్రారంభం కానుంది. ఈ మూడు భాషల బిగ్‌బాస్‌ హోస్టులు(విజయ్‌ సేతుపతి, మోహన్‌ లాల్‌, సుదీప్‌) నాగార్జునతో వర్చువల్‌గా భేటీ అయ్యారు.

‘స్టార్ మా’, ‘జియో హాట్ స్టార్‌’ ఓటీటీలో సాయత్రం 7 గంటల నుంచి ప్రసారం అవుతుంది. ఈ సారి ఆటలో సవాల్‌ కాదు.. ఆటే సవాల్‌ అంటూ ఇప్పటికే రిలీజ్‌ చేసిన ప్రోమోలు సీజన్‌ 10పై మరింత ఆసక్తిని పెంచేశాయి. పదో సీజన్ కు తగ్గట్టుగా దశావతారం అనే కాన్సెప్ట్‌తో సరికొత్త సర్‌ప్రైజ్‌లు ఇవ్వడానికి నిర్వాహకులు భారీ ప్లాన్‌ చేశారట. మరి షో ఎలా ఉండబోతుంది. కంటెస్టెంట్స్‌ ఎవరనేది మరికాసేపట్లో తెలిసిపోతుంది. అయితే షో ప్రారంభానికి ముందే నెట్టింట సీజన్‌ 10పై భారీ చర్చ జరుగుతోంది.

తెలుగు బుల్లితెరపై ఇతర భాషల ‘బిగ్ బాస్’ హోస్ట్స్ సందడి
బిగ్‌గాస్‌ 10 లాంచింగ్‌ని మరింత గ్రాండ్‌గా ప్లాన్‌ చేశారట. ఈ సారి అనేక సర్‌ప్రైజ్‌లతో లాంచింగ్‌ ఎపిసోడ్‌ని రూపొందించారట.అందులో భాగంగా ఇతర భాషల బిగ్‌బాస్‌ హోస్టులంతా తెలుగు బిగ్‌బాస్‌ వ్యాఖ్యాత నాగార్జునతో వర్చువల్‌గా భేటీ అవుతారట. ఈ సారి తెలుగుతో పాటు కన్నడ, మలయాళ, తమిళ భాషల్లోనూ ఈ రోజే షో ప్రారంభం కానుంది.

గెస్టులుగా కార్తీ, ఆనంద్‌ దేవరకొండ
బిగ్‌బాస్‌ 10 గ్రాండ్‌ లాంచ్‌కి తమిళ హీరో విజయ్‌తో పాటు టాలీవుడ్‌ యంగ్‌ హీరో ఆనంద్‌ దేవరకొండ గెస్టులుగా వచ్చి ప్రేక్షకులను అలరించబోతున్నారట. ఎపిక్‌ సినిమా ప్రమోషన్స్‌ భాగంగా హీరోయిన్‌ వైష్ణవి చైతన్యతో పాటు ఆనంద్‌ దేవరకొండ స్టేజ్‌పైకి రాబోతున్నారు. ఇక సర్దార్‌ 2 మూవీ ప్రమోషన్స్‌ కోసం కార్తీ కూడా బిగ్‌బాస్‌ షోకి వచ్చారట.

బిగ్‌బాస్‌ 10లోకి 16 మంది
ఈ సారి హౌస్‌లోకి తొలి రోజే మొత్తం 16 మందిని పంపించబోతున్నారట. వారిలో సామాన్యుల కోటా నుంచి ఆరుగురు, సెలెబ్రెటీ కోటా నుంచి 10 మంది ఉన్నారు.

హౌస్‌లోకి వెళ్లే సెలెబ్రెటీలు వీళ్లే..?
సోషల్‌ మీడియాలో వైరల్ అవుతున్న జాబితా ప్రకారం బిగ్‌బాస్‌ 10లోకి వెళ్లే సెలెబ్రెటీల లిస్ట్‌ ఇదే. 
1) ఆటో రాంప్రసాద్‌
2) టెంపర్‌ వంశీ
3) దేబ్జానీ మోదక్‌
4)యాంకర్‌ వర్షిణి
5) ముఖేష్‌ గౌడ
6)చైత్రా రాయ్‌
7) నటుడు కృష్ణుడు
8) జబర్దస్త్‌ నరేశ్‌
9) టెంపర్‌ వంశీ
10)యాంకర్‌ సుధీర్‌ రెడ్డి

అగ్ని పరీక్ష నుంచి వెళ్లే ఆరుగురు వీళ్లే.. 
1) ఝాన్సీ
2) రోహిత్‌ నాయుడు
3)శ్రష్టి
4) చరణ్‌
5)అమన్‌ మసూద్‌
6)షాలిని పటేల్‌

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