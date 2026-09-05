 కథలో దమ్ముంటే ప్రేక్షకులే ఆదరిస్తారు: శ్రీవిష్ణు | Sree Vishnu Speech In Comrade Kalyan Teaser Launch Event | Sakshi
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Sree Vishnu: కథలో దమ్ముంటే ప్రేక్షకులే ఆదరిస్తారు: శ్రీవిష్ణు

Sep 5 2026 9:39 PM | Updated on Sep 5 2026 9:39 PM

Sree Vishnu Speech In Comrade Kalyan Teaser Launch Event

జానకిరాం మారెల్ల దర్శకత్వంలో శ్రీవిష్ణు హీరోగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘కామ్రేడ్‌ కళ్యాణ్‌’. టీజర్‌ రిలీజ్‌ ఈవెంట్‌ని హైదరాబాద్‌లో నిర్వహించారు. ఈ సందర్భంగా హీరో శ్రీవిష్ణు చేసిన వ్యాఖ్యలు సోషల్‌ మీడియాలో వైరలవుతున్నాయి.

‘జానకీరామ్‌.. కంగారు పడి ఏవో వాగ్దానాలు చేయకు . సినిమా హిట్‌ అవ్వకపోతే అమీర్‌పేట్‌ సెంటర్లో బట్టలిప్పుతా.. లాంటి డైలాగ్‌లు చెప్పకు. కథలో బలం ఉన్నప్పుడు ప్రేక్షకులే ఆదరిస్తారు’ అని చెప్పి నవ్వులు పూయించారు.  కాగా కోన ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్, స్కంధ వాహన మోషన్ పిక్చర్స్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి.  ఈ మూవీ అక్టోబరు 9న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది.

ఇది మన అందరి కథ అంటూ..
కాగా హీరో శ్రీవిష్ణు హీరోగా తెరకెక్కుతున్న మరో చిత్రం ‘ప్రొడక్షన్‌ నెం 39‘ ( వర్కింగ్‌ టైటిల్‌). తాజాగా ఈ మూవీ గ్లింప్స్ రిలీజ్ చేశారు.  ఇది మన అందరి కథ అంటూ మన ముందుకు వచ్చేస్తున్నారు.  ఆ గ్లింప్స్ చూస్తుంటే ఓ సగటు యువకుడి కథగా తెరకెక్కిస్తున్నట్లు తెలుస్తోంది. చదువు, ఉద్యోగం, పెళ్లి కాన్సెప్ట్‌తో ఈ మూవీని రూపొందిస్తున్నట్లు గ్లింప్స్ చూస్తే అర్థమవుతోంది. ఈ సినిమాకు సన్నీ సంజయ్ దర్శకత్వం వహిస్తున్నారు. సితార ఎంటర్‌టైన్‌మెంట్ బ్యానర్‌లో సూర్యదేవర హారిక నిర్మిస్తున్నారు. ఈ మూవీకి చందు, రవి సంగీతమందించనున్నారు.

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