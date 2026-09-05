 కీర్తి సురేశ్‌, నాని డ్యాన్స్‌ వైరల్‌.. ఈసారి క్రాస్‌ ఓవర్‌ వీడియో | Chamkeela Angeelesi Yeshanagula Crossover Video Nani and Keerthy Suresh | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

The Paradise: కీర్తి సురేశ్‌, నాని డ్యాన్స్‌ వైరల్‌.. ఈసారి క్రాస్‌ ఓవర్‌ వీడియో

Sep 5 2026 3:00 PM | Updated on Sep 5 2026 3:08 PM

Chamkeela Angeelesi Yeshanagula Crossover Video Nani and Keerthy Suresh

శ్రీకాంత్‌ ఓదెల దర్శకత్వంలో నాని హీరోగా వస్తోన్న యాక్షన్‌ మూవీ ది ప్యారడైజ్‌. ‘దసరా’ తర్వాత వీరిద్దరి కాంబోలో వస్తోన్న మరో చిత్రం కావడంతో అంచానాలు ఆకాశాన్నంటాయి. ఈ చిత్రం నుంచి వచ్చిన ప్రతి అప్‌డేట్‌ అభిమానుల్లో ఆసక్తిని పెంచుతోంది. ఇప్పటికే రిలీజైన రెండు సాంగ్‌లు, టీజర్‌ అభిమానులను అలరించాయి. ముఖ్యంగా ఇటీవలే వచ్చిన ఏషనాగుల పాట ఇప్పటికీ ఆడియన్స్‌ను అలరిస్తోంది. ఈ పాటకు చాలా మంది రీల్స్‌ చేస్తూ సోషల్‌మీడియాలో రీపోస్ట్‌ చేస్తున్నారు.

ఈ నేపథ్యంలో హీరోయిన్‌ కీర్తి సురేశ్‌, నాని ఇదే సాంగ్‌ను దసరా సినిమాలోని చమ్కీల సాంగ్‌తో మిక్స్‌ చేసి ఈ రెండు పాటలపై క్రాస్‌ ఓవర్‌ వీడియో చేశారు. అదికాస్త సోషల్‌మీడియాలో పోస్ట్‌ చేయడంతో ప్రస్తుతం వైరల్‌ అవుతోంది.  

ఇదీ చదవండి: ఓటీటీలో 'బందర్' సినిమా.. తెలుగు రివ్యూ

50 మిలియన్లు దాటిన ఏషనాగుల..
తాజాగా రిలీజైన మాస్ సాంగ్ ఏషనాగుల ఆడియన్స్‌ను అలరిస్తోంది. ఇప్పుడు ఎక్కడ చూసిన ఈ పాట గురించే టాక్ వినిపిస్తోంది. విడుదలైన కొద్ది రోజుల్లోనే యూట్యూబ్‌ వేదికగా 50+ మిలియన్‌ వ్యూస్‌ దాటిన తొలి తెలుగు పాటగా రికార్డు సృష్టించింది. ఈ విషయాన్ని చిత్ర బృందం తెలియజేస్తూ పోస్టర్‌ను పంచుకుంది. దీంతో నాని ఫ్యాన్స్‌ ఫుల్ ఖుషీ అవుతున్నారు.  ఈ మూవీ సెప్టెంబరు 24న ప్రపంచవ్యాప్తంగా థియేటర్లలో రిలీజ్ కానుంది.

 

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

Photos

View all
photo 1

ఏడాదిన్నర తర్వాత వస్తున్న వైష్ణవి చైతన్య (ఫొటోలు)
photo 2

‘టార్టాయిస్’ మూవీ ఫస్ట్ లిరికల్ సాంగ్ లాంచ్ (ఫొటోలు)
photo 3

విశాఖలో ఘనంగా కృష్ణాష్టమి వేడుకలు (ఫొటోలు)
photo 4

‘రంభ ఊర్వశి మేనక’ చిత్రం సక్సెస్ సెలబ్రేషన్స్ (ఫొటోలు)
photo 5

రష్మిక అతిథిగా 'ఎపిక్' ట్రైలర్ లాంచ్ ఈవెంట్ (ఫొటోలు)

Video

View all
BCCI’s BIG Plan for Vaibhav Sooryavanshi’s Long Career 1
Video_icon

వైభవ్ పై BCCI ప్రత్యేక నిఘా
Editors Comment On Telangana Congress 2
Video_icon

ఎవరు మంత్రి కావాలి..? ఎవరి మాట వినాలి?
YSRCP MLC Kalpalatha Reddy Allegations on Lokesh DSC Scam 3
Video_icon

సాక్ష్యాలతో వస్తాం .. సిద్ధంగా ఉండు..! లోకేష్ కు YSRCP ఎమ్మెల్సీ సవాల్
AP Local Body Elections Janasena And BJP Warning To Chandrababu 4
Video_icon

కూటమిలో లోకల్ వార్.. బాబుకు జనసేన, బీజేపీ హెచ్చరిక
Perni Nani On Lokesh DSC Irregularities, Perni Nani Mass Counter To Lokesh 5
Video_icon

ఎక్కడ దాక్కున్నావ్ లోకేష్.. కొండారెడ్డి బురుజుకు ఇప్పుడురా..
Advertisement
 