నవ్వులు పూయిస్తున్న శ్రీవిష్ణు ‘కామ్రేడ్‌ కళ్యాణ్‌’ టీజర్‌

జానకిరాం మారెల్ల దర్శకకత్వంలో శ్రీవిష్ణు హీరోగా తెరకెక్కుతున్న చిత్రం ‘కామ్రేడ్ కళ్యాణ్’. కోన ఫిల్మ్ కార్పొరేషన్, స్కంధ వాహన మోషన్ పిక్చర్స్ సంయుక్తంగా ఈ చిత్రాన్ని నిర్మిస్తున్నాయి. ఈ మూవీ అక్టోబరు 9న ప్రేక్షకుల ముందుకు రానుంది. ఈ రోజు టీజర్ విడుదలైంది. పూర్తి వినోదాత్మక చిత్రంగా దీన్ని తీర్చిదిద్దినట్లు టీజర్ చూస్తే స్పష్టమవుతోంది.
సీరియస్గా సాగే నక్సలైట్ నేపథ్యంలోనూ శ్రీవిష్ణు తనదైన శైలిలో నవ్విస్తూ, పూర్తి వినోదాత్మకంగా ఈ టీజర్ ఉంది. రాష్ట్ర హోంమంత్రిని ఎత్తుకెళ్లే సన్నివేశం హైలైట్గా కనిపిస్తోంది. రాధిక శరత్కుమార్, ఉపేంద్ర లమాయే, షైన్ టామ్ చాకో, మహిమా నంబియార్ తదితరులు ఇందులో ముఖ్య పాత్రలు పోషిస్తున్నారు.