 ఏఐ మాయ.. సౌత్ స్టార్స్ ఇలా అయిపోయారేంటి? | AI funny Video On South Cinema Stars with Actresses Goes Viral | Sakshi
Sakshi News home page

Trending News:

South Cinema Stars: ఏఐ మాయ.. సౌత్ స్టార్స్ ఇలా అయిపోయారేంటి?

Aug 8 2025 6:28 PM | Updated on Aug 8 2025 6:28 PM

AI funny Video On South Cinema Stars with Actresses Goes Viral

ఏఐ(ఆర్టిఫిషియల్ ఇంటలిజెన్స్) టెక్నాలజీని కాస్తా గట్టిగానే వాడేస్తున్నారు. సోషల్ మీడియాలో ఫన్ క్రియేట్ చేసేందుకు ఏఐని విపరీతంగా వినియోగిస్తున్నారు. ముఖ్యంగా సినీ, రాజకీయ ప్రముఖుల ఫోటోలు, వీడియోల కంటెంట్ను ఎక్కువగా సృష్టిస్తున్నారు. ఇటీవలే బాలీవుడ్ స్టార్స్వారి సతీమణులతో ఉన్న ఫన్నీ వీడియోను నెట్టింట హల్చల్చేశాయి. వీడియో ఫ్యాన్స్కు తెగ నవ్వులు తెప్పించింది.

తాజాగా అలాంటి వీడియోనే దక్షిణాది సూపర్ స్టార్స్తో రూపొందించారు. హీరోలు సూర్య, అజిత్, బన్నీ, మహేశ్ బాబు, విజయ్, రామ్ చరణ్తో కలిసి ఫన్నీగా రూపొందించారు. ఇందులో హీరోలంతా హీరోయిన్స్కు ఫుడ్ తినిపిస్తూ కనిపించారు. ఏఐ సాయంతో రూపొందించిన వీడియో నెట్టింట తెగ నవ్వులు పూయిస్తోంది. తమ స్టార్ హీరోలేంటి ఇలా ఉన్నారంటూ సోషల్ మీడియాలో కామెంట్స్ పెడుతున్నారు. ఇంకెందుకు ఆలస్యం వీడియో మీరు కూడా చూసేయండి.

Advertisement

Related News By Category

Related News By Tags

Advertisement
 
Advertisement

పోల్

Photos

View all
photo 1

వరాలిచ్చే వరలక్ష్మితో..లక్ష్మీ కళ ఉట్టిపడుతున్న గృహలక్ష్మిలు (ఫోటోలు)
photo 2

జగ్గారెడ్డి కూతురి పెళ్లిలో ప్రముఖుల సందడి (చిత్రాలు)
photo 3

వరలక్ష్మి వ్రతం ఆచరించిన సెలబ్రిటీలు (ఫోటోలు)
photo 4

ఆలయం-చర్చి-దర్గా.. అక్కినేని కోడలు లేటెస్ట్ ట్రిప్ (ఫొటోలు)
photo 5

హైదరాబాద్‌లో వర్ష బీభత్సం (ఫొటోలు)

Video

View all
Big Twist in US-Ukraine Defense Support 1
Video_icon

అమెరికా-ఉక్రెయిన్ మధ్య రక్షణ సహకారంలో కొత్త మలుపు
High alert Telangana Weather Updates 2
Video_icon

తెలంగాణ వ్యాప్తంగా వచ్చే నాలుగు రోజులపాటు విస్తారంగా వర్షాలు
Pulivendula ZPTC by elections 2025 3
Video_icon

అవినాష్ రెడ్డి సమక్షంలో YSRCPలో చేరిన 40 మంది TDP కార్యకర్తలు
YSRCP Leaders Strong Counter To Chandrababu Cheap Politics 4
Video_icon

నా భర్తను బ్లాక్ మెయిల్ చేసి సంచలన నిజాలు బయటపెట్టిన అనిల్ రెడ్డి భార్య
Malladi Vishnu SHOCKING COMMENTS on Alapati Raja 5
Video_icon

శాతవాహన భూముల కబ్జాకు కుట్ర జరుగుతోంది : మల్లాది
Advertisement
 